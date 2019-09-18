رسمياً.. بلدية المحلة يتعاقد مع لاعب وسط المنصورة



وكانت جلسة قد جمعت الشامي باللاعب في وجود وكيله محمد سلامة الذي لعب دورا كبيرا في انضمام كريم للبلدية ووقع اللاعب على عقود انضمامه لمدة ثلاث سنوات.





وذلك يكون بلدية المحلة قد أبرم العديد من الصفقات المميزة وصلت لعشرة صفقات وهي : إبراهيم فاضل مدافع نادي مصر، محمد جمال ظهير أيسر الجزيرة ، حسام زين ظهير أيمن الجونه، أحمد وفاء لاعب وسط فاركو، عبد الحميد فؤاد صانع العاب مالية كفر الزيات، محمد مسعد لاعب وسط بتروجت، أحمد رفعت ريفو لاعب وسط الجزيرة، إسلام فتحي مهاجم العربي الكويتي. مالك بابا ديوب لاعب الشمس، بالإضافة لكريم بدير لاعب المنصورة.



وكان مجلس إدارة بلدية المحلة برئاسة مصطفى السمولي وامين الصندوق والمشرف العام على الكره مصطفى الشامي قد تعاقدوا مع كرم جابر للعمل كمديرا فنيا للفريق الأول ومعه مصطفى بديوي مدرب عام وأحمد عبدالله مدرب ومحمود شفيق مدرب حراس المرمى وأحمد الأشقر مديرا لشئون اللاعبين.



ويلعب بلدية المحلة في المجموعة الثالثة بحري ضمن منافسات الدوري الممتاز ب ويأمل مجلس إدارة البلديةفي تحقيق حلم الصعود للممتاز ب هذا الموسم بعد غياب دام لعدة سنوات.

واصل مجلس إدارة بلدية المحلة صفقاته القوية لدعم الفريق الأول لكرة القدم حيث نجح في التعاقد مع اللاعب كريم بدير لاعب وسط المنصورة بعد أن قام مصطفى الشامي أمين الصندوق والمشرف العام على الكرة بدفع الشرط الجزائي لنادي المنصورة منذ قليل من أجل الحصول على خدمات اللاعب وتم الحصول على الإستغناء الخاص باللاعب.ويعتبر كريم بدير من أحسن لاعبي خط الوسط المدافع في مجموعة بحري الموسم الماضي مماجعل أندية كثيرة تدخل الصراع من أجل الحصول على توقيعه مثل فاركو والرجاء ولكن نجحت إدارة البلدية في الفوز باللاعب حيث تلاقت رغبة اللاعب والنادي.وكان كريم بدير قد تخرج من قطاع الناشئين بنادي المنصورة وتالق في صفوف الفريق الأول وأنتقل الي وادي دجلة ثم عاد إلي المنصورة التي شهدت تالقة من جديد لينتقل الي بلدية المحلة.