مجدي خالد يكشف خطر اقتصادي بسبب الزيادة السكانية (فيديو)

قال الدكتور مجدي خالد، المدير السابق لصندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، إن معدل الزيادة السكانية الأخيرة في مصر، والذي وصل إلى 300 ألف مولود خلال ثلاثة أشهر، يتماشى مع معدل النمو السكاني الحالي 2.5%، لافتا إلى أنه في عام 2017 كان 2.6%، وهذا يعتبر انخفاض طفيف.





وأضاف "خالد"، في مداخلة مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أنه يجب دراسة المحافظات التي يوجد بها نسبة مرتفعة من الزيادة السكانية، وتقديم وسائل تنظيم الأسرة لهم، وعمل توعية لتصحيح الأفكار التي تؤدي لذلك.





وشدد المدير السابق لصندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، على أن هذه المرحلة تحتاج إلى التعامل بطريقة لا مركزية مع الزيادة السكانية وفقا لطبيعة كل محافظة.





وأكد أن الخطر الأساسي للزيادة السكانية هو الخطر الاقتصادي، حيث يتمنى الجميع أن يروا نتيجة للإصلاح الاقتصادي والتنمية، ولكنها تلتهم ثمار التنمية، ويجب على كل أسرة أن تتعامل مع مسألة تنظيم الأسرة كقضية خاصة بها لكي تعيش في ظروف معقولة، ويجب أن يفكر كل رب أسرة في توفير حياة كريمة لأبنائه.





ولفت إلى ضرورة التعامل مع الفئات الأقل تعليما من أجل فرملة الزيادة السكانية، مشيرا إلى أن دول آسيا لديها تجربة في هذه القضية تعتمد على الوصول إلى الناس في منازلهم لتوعيتهم، وهناك دول ربطت الدعم بعدد الأسرة وتحويل الدعم كله إلى دعم مادي، ولكي تحصل الأسرة على الدعم يجب أن تسير مع السياسة العامة للدولة.



