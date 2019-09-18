"إجازة".. المسلسل السعودي الأول على "نتفليكس"
الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 07:55 ص
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قررت شبكة "نتفليكس" التلفزيونية، عرض مسلسل "إجازة"، الذي سيكون أول مسلسل سعودي، يتم عرضه على الشبكة.
وتعرض الشبكة المسلسل السعودي، في أكتوبر المقبل، حيث أتاحت خلال الفترة الأخيرة تجارب ثرية للغاية لعشاق الأعمال التلفزيونية.
أحداث المسلسل
وتدور أحداث مسلسل في 30 حلقة متصلة ويتخذ الحركة "الأكشن" والتشويق في أبوظبي، بوسائل سينمائية عالية الجودة.
قالت مروة محمد، إحدى أبطال المسلسل، إنها تبحث عن نص يستفزها.
أبطال المسلسل
والمسلسل هو من بطولة تركي اليوسف وأسيل عمران ومروة محمد وعبد العزيز الفريحي، وهو من نوع "أكشن دراما"، كما تقول مروة.
قصة "إجازة"
ويروي المسلسل قصة رجل يعيش حالات شك ويعتقد أن من حوله متآمرون عليه، فيقرر الانتقام منهم.
ويمتلك المسلسل قصة ممتعة، وفيها من عناصر التشويق الكثير، وهي للمنتج إياد الخزوز، ومخرج العمل محمد لطفي، وإشراف سلطان النفيسة، وتم تصويره بوسائل سينمائية عالية الجودة، كما وصفت الفنانة السعودية.
وتقول مروة محمد: "عملت مع فريق جميل ومهني، بدءا من النص وصولا للإخراج والإنتاج والممثلين، فالجميع متميز"، مضيفة: "الفنانة السعودية اختلفت عن الأمس، وبدأت تأخذ فرصها وحقها في الظهور، بينما هناك طلب فني واسع على الممثلة السعودية".
وأضافت: "يتم تدريس الفن في المعاهد والجامعات كمادة من ضمن المواد الدراسية".
نبذة عن نتفليكس
نتفليكس (بالإنجليزية: Netflix) هي شركة ترفيهية أمريكية أسسها ريد هاستنغز و مارك راندولف في 29 أغسطس، 1997، في سكوتس فالي، كاليفورنيا. تتخصص في تزويد خدمة البثّ الحي والفيديو حسب الطلب وتوصيل الأقراص المدمجة عبر البريد. في عام 2013، توسعت شركة نتفليكس بإنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية، وتوزيع الفيديو عبر الإنترنت. اعتبارًا من 2017، اتخذت شركة نتفليكس مدينة لوس غاتوس، كالفورنيا مقرًا لها.
عملت شركة نتفلكيس في البداية بتقديم خدمة بيع وتأجير الأقراص المدمجة (دي في دي، وبلو راي)، بعد عام من تأسيس الشركة قرر هاستنغز إيقاف مبيعات الأقراص المدمجة للتركيز على خدمة التأجير عبر البريد. في عام 2007، وسعت الشركة أعمالها بتقديم خدمة البثّ عبر الإنترنت، مع إبقاء خدمة تأجير الأقراص المدمجة. توسعت الشركة عالميًا لتوفر خدماتها في كندا في عام 2010 واستمرت بتوسيع خدماتها عالميًا؛ في يناير، عام 2016، باتت الشركة توفر خدماتها حول العالم في أكثر من 190 دولة. تتوفر خدمة نتفليكس في الوطن العربي (ما عدا سوريا بسبب العقوبات الأمريكية) بواجهة مستخدم عربية مع إمكانية تشغيل الترجمة العربية للأفلام والمسلسلات.
صناعة الأفلام والمسلسلات
في عام 2013، اتجه نتفليكس نحو مجال صناعة الأفلام والمسلسلات، وبدأ عرض أول مسلسل أصلي تقدمه الشركة "بيت من ورق". بعدها ازداد عدد البرامج الأصلية التي أنتجها نتفليكس من الأفلام، المسلسلات، البرامج الوثائقية، وعروض الستاند أب كوميدي. أطلق نتفليكس حوالي 126 عملًا أصليًا في عام 2016، أكثر من أي شبكة أو قناة كابل تلفزيونية.
أعلنت شركة نتفليكس في شهر أكتوبر من عام 2018 عن زيادة عدد مشتركين الخدمة ليصل إلى 137 مليون مشترك من جميع أنحاء العالم، من ضمنهم 58 مليون مشترك في الولايات المتحدة.
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