تعرف على تأخيرات القطارات "قبلي وبحري" اليوم الأربعاء

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن حجم التهديات ومعدل التأخيرات المتوقعة اليوم الأربعاء على بعض خطوط الهيئة.





سبب تأخيرات القطارات:





وأوضحت الهيئة أن سبب هذه التأخيرات يعود إلى أعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير:





معدلات التأخيرات:





وأضافت أن هذه التأخيرات تشمل الأتي:





أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 30 دقيقة





ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:





منطقة القاهرة أسيوط مدة 35 دقيقة، ومنطقة أسيوط أسوان مدة 35 دقيقة





ثالثًا: خط بنها بور سعيد، والذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة





رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 25 دقيقة





وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.





وكان وزير النقل في اجتماعه الاخير مع شركة تاليس الاسبانية، بحث الموقف التنفيذي لمشروع تحديث وتطوير نظم الإشارات الكهربائية التي تنفذها الشركة على خط أسيوط نجع حمادي بطول 180 كم، كما تم التأكيد على اهمية هذه المشروعات لزيادة معدلات السلامة والأمان.





وتابع معهم معدلات تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة مسير القطارات عبر الشاشات لحظة بلحظة، وكيفية تزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للركاب، وكذلك إدخال نظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.





وطالب بإمكانية تسجيل جميع هذه المحادثات لمدة شهر على الأقل، موضحا انه وجه رئيس هيئة الطرق والكباري بالبدء الفوري للتعاقد مع استشاري لتصميم كوبري للسيارات والمشاة ليكون بديلا لمزلقان أبوحمص لسرعة البدء في تنفيذه.



