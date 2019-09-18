الدولار يواصل التراجع.. أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم الأربعاء 18/9/2019

واصل الدولار الأمريكي الانخفاض أمام الجنية المصري، مقتربا من حاجز الـ16 جنيها، حيث سجل سعر الدولار 16٫28 للشراء مقابل 16٫30 للبيع، وفقا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.





وجاءت أسعار الدولار في أهم البنوك المصرية كالآتي: 16.28 جنيها للشراء، و16٫3058 للبيع في البنك لمركزي، و16.30 للشراء، و16.40 للبيع في بنك مصر، و16.30 للشراء، و16.40 للبيع في البنك الأهلي، و16.30 للشراء و16.40 للبيع في بنك القاهرة، و16.28 للشراء و16.38 للبيع في بنك الإسكندرية، و16.27 للشراء، و16.37 للبيع في البنك التجاري الدولي، و16.31 للشراء و16.41 للبيع فيي مصرف أبو ظبي الإسلامي، و16.30 للشراء، و16.40 للبيع في بنك عودة.





أما عن أسعار العملات الأجنبية، فقد جاءت كالآتي، وفقا لأخر تحديث للبنك المركزي المصري:





العملة: سعر الشراء - سعر البيع

دولار أمريكى 16.3039 16.4039

يورو 17.9669 18.0836

جنيه إسترلينى 20.2299 20.3474

فرنك سويسرى 16.3924 16.4979

100 ين يابانى 15.0697 15.1663

ريال سعودى 4.3462 4.3733

دينار كويتى 53.5854 53.9619

درهم اماراتى 4.4387 4.4662

اليوان الصينى 2.2968 2.3119



