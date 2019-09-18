كيف استقبل الجمهور أغنية أصالة الجديدة باللهجة الخليجية؟





تخطت أغنية "ما أسامح" للمطربة السوريا أصالة، والتي غنتها باللهجة الخليجية، حاجز المليون مشاهدة وذلك بعد مرور أقل من 72 ساعة منذ طرحها، حيث حققت الأغنية حتى الآن أكثر من 1,070,733 مشاهدة.





وعلق الجمهور على الأغنية قائلًا: "أصالة في الخليجي تظهر عبقرية صوتها يا جمالك يا أم شام"، "أصالة تعتبر من عمالقة الزمن الماضي... والحاضر"، "يعجز اللسان عن وصف أصالة".





وشاركت أصالة جمهورها أغنيتها عبر قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحصلت على إشادات الجمهور.

حلقة الفنانة أصالة وابنتها شام



