وزير بريطاني يكشف مكسب مصر من خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (فيديو)

قال وزير الدولة البريطاني لشؤن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أندرو موريسون، إنه يقوم بزيارة لمصر هي الأولى بعد توليه المنصب، ولكنه زارها من قبل، لافتا إلى أن الهدف من هذه الزيارة هو اللقاء مع المسئولين المصريين لبحث القضايا المشتركة بين البلدين.





ولفت "موريسون"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، إلى أن لقائه مع قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية كان زيارة خاصة، معربا عن سعادته بلقائه، لافتا إلى أنه كان حريصا على الاستماع لآرائه بشأن التسامح، وهو شخصية لها أهمية كبيرة، وكان حريصا على تلقي كلمات الحكمة منه.





وشدد وزير الدولة البريطاني بشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على أنهم سعداء للشراكة مع مصر في مشروع البنك الدولي للمساعدة في تحسين حياة الناس، مشيرا إلى أنهم يتعهدون للمضي قدما للمساعدة في التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.





ولفت إلى أنهم مهتمون بالإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة المصرية، ويسعون للاستثمار في التنمية البشرية مثل الصحة والتعليم، مشددا على أن فترة الإصلاحات كانت صعبة وحققت نتائج إيجابية وملحوظة، معربا عن أمله في أن ينعم الشعب المصري بالرفاهية في المستقبل.



