فيديو يثير شائعات طلاق ثنائي بوليوود إيشواريا راي من زوجها أبهيشيك باتشان





أثار مقطع فيديو الجدل حول مصير علاقة الثاني إيشواريا راي و أبهيشيك باتشان، كمت جعل متصيدي الشبكة العنكبوتية، ينثرون الشائعات حول الانفصال.





ويظهر باتشان، خلال الفيديو وهو في حالة من الغضب الظاهر، بينما يسير بجوار زوجته وابنته في المطار، بل ويتجاوزهما وسط الجماهير، دون ابداء الاهتمام المتبع في مثل هذه المواقف.





شائعات الطلاق





يُذكر أن شائعات زواج ابهيشيك باتشان وايشواريا راي المضطرب تتصدر عناوين الصحف منذ عامين، وهو الأمر الذي اضطر معه الممثل الى اللجوء الى إلى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث لا يحتاج المشاهير إلى مؤتمرات صحفية لدحض هذه التقارير المزيفة، وليكتب في تغريدة على "تويتر": "حسنًا .. أعتقد أنني مطلق، شكرًا لإخباري! هل ستخبرني عندما أتزوج أيضًا؟".





في مقابلة مع فيلمفير ، تحدث أبهيشيك المتزوج من مدة اثني عشر عامًا ، ولديه ابنة في السابعة، عن مثل هذه الأخبار، قائلاً: "لن أسمح لطرف ثالث بأن يُملي على كيف ينبغي لنا أن نعيش حياتنا، أعرف كم أحبها وأعرف كم تحبني، فأنا شخصية عامة، ولا يمكنني أن أجعل وسائل الإعلام تتحكم بكل شيء، لن يتم تشكيل حياتي بما تقوله وسائل الإعلام ".





أخر ظهور لآ يشواريا





شوهدت آيشواريا آخر مرة في فيلم "فاني خان" مع أنيل كابور و راجكومار راو، وستظهر بعد ذلك في فيلم Ponniyin Selvan ، وهو فيلم مبني على رواية تاميلية كلاسيكية تحمل نفس الاسم.









أيشواريا راي (بالإنجليزية: Aishwarya Rai)؛ (1 نوفمبر 1973 -)، ممثلة وعارضة أزياء هندية. بدأت حياتها العملية كعارضة أزياء قبل دخولها السينما حيث فازت بلقب ملكة جمال العالم في عام 1994.

وقد ظهرت آيشواريا في أفلام بمختلف اللغات بما فيها الهندية، الإنجليزية، التاميلية، التيلوجو والبنغالية.

بدأت أولي أعمالها سنة 1997 حيث حظيت على اعجاب كبير لأدائها المبهر.





الحياة الشخصية

كانت آيشواريا على علاقة مع الممثل الهندي الشهير سلمان خان لمدة 3 سنوات، لكن هذه العلاقة انتهت سنة 2002 حيث أنها اتهمت سلمان بتعنيفها جسديا ولكن سلمان أنكر هذه الادعاءات.

بعدها دخلت في علاقة مع فيفيك أوبروا لمدة 3 سنوات قبل أن تتركه من أجل أبهشيك باتشان.

تزوجت بالممثل الهندي الآخر أبهيشيك باتشان ابن جايا باتشان والأسطورة أميتاب وذلك بتاريخ 20 أبريل 2007، وفي يونيو 2011 أعلن هذا الأخير عبر حسابه على موقع تويتر أن زوجة ابنه حامل، وفي 16 نوفمبر من نفس السنة وضعت آيشواريا أول مولود لها وذلك في مستشفى خاص بمدينة بومباي وقد سُميت الطفلة ب آرادهيا.







