من بينها سحب ثُلث المرتب مقدما.. تعرف على مميزات كارت "ميزة"
الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 07:11 ص
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نعيم يوسف
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قال حمدي حسني، مدير مشروعات بوحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، إن الوزارة انتهت من تحويل جميع المدفوعات التي تخرج مع الموازنة العامة للدولة وتقوم الدولة فيها بدفع أموال، حيث تم تحويلها إلى مدفوعات إلكترونية.
وأضاف "حسني"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه ريهام الديب، وأحمد سمير، أن هذا يشمل أيضا التعامل مع دفع رواتب العاملين في الدولة، وقد اشترك في هذه المنظومة 10 بنوك، وبدأت في شهر نوفمبر عام 2017.
ولفت مدير مشروعات بوحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية،إلى أن الوزارة تسعى حاليا إلى تطوير المنظومة، مشيرا إلى أن بطاقة "ميزة" الخاصة بصرف رواتب الموظفين، تحمل أعلى معايير التكنولوجيا، ويمكن من خلاله سداد المشتريات، والشراء الأونلاين، وأيضا لا يحتاج إلى الإدخال في ماكينات الدفع الإلكتروني، ولكن بمجرد اقترابه من الماكينة يمكن إجراء المعاملات، من خلال الرقم السري، والكروت الجديدة أصبحت تعطي للموظف ميزة جديدة وهي إمكانية سحب ثلث الراتب بشكل مسبق، ويتم سداده اعتبارات من يوم 15 في الشهر التالي.
وشدد على أن التعاملات الإلكترونية لن تقلل من دور الموظفين، لافتا إلى أن الوزارة حريصة على التواصل مع المواطنين أيضا لتلقى الشكاوى والمقترحات، وعند حدوث أي مشكلة في التعاملات المالية، فإن الوزارة وضعت عدد من الضوابط لحلها، ويمكن اللجوء إلى البنك الخاص بالمواطن، وتتابع معه الوزارة حتى يتم تصويب الخطأ.
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