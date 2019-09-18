قراءة أهم ما جاء بالصحف المصرية

اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، بعدد من الموضوعات الهامة والتي تخص الشأن المحلي والإقليمي، حيث ألقت الضوء على اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.





فيما أعلن المتحدث الرئاسي السفير بسام راضي أن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي للعام الجاري 20192020، ووجه الرئيس السيسي بمواصلة التركيز على التنمية البشرية والاجتماعية من خلال الاستمرار في إصلاح وتطوير منظومتي التعليم والصحة، والتأكيد على ضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادي على جودة الخدمات العامة.





كما أبرزت اجتماع رئيس مجلس الوزراء، المقام أمس، لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بتوطين صناعة الجرارات وعربات السكك الحديدية في مصر، وذلك بحضور الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وعددٍ من مسئولي الجهات المعنية.





وأوضحت الصحف أن "مدبولي" أكد الاستعداد التام من جانب الحكومة لتطوير المصانع المتخصصة في تصنيع عربات السكك الحديدية، والسعي للوصول إلى مرحلة تصنيع الجرارات بشكل كلي، وذلك بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة، أملًا في توطين هذه الصناعة بمصر في المستقبل القريب.وفي سياق اقتصادي، تصدر الإجتماع الذي تم عقده من قبل هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، مع كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات ومتكاملي الخدمات لعرض رؤية واستراتيجية الوزارة بشأن برنامج التحول الرقمي في الشركات القابضة والتابعة، والوقوف على متطلبات تنفيذ مشروع تطبيق نظام تخطيط وإدارة موارد الشركات "ERP".





وأضافت أنه تم توقيع عقد بين الشركات القابضة الخاضعة لإشراف الوزارة واستشاري مشروع تطبيق نظام تخطيط وإدارة موارد المؤسسات ERP وهي شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز»، لإعداد سياسات التحول الرقمي ولإدارة عمليات اختيار الموردين والمنفذين للبرنامج.كما أشارت الصحف إلى وضع البئر الأولى من حقل غاز بلطيم جنوب غرب على الإنتاج، الواقع بمنطقة نورس في المياه الضحلة بدلتا النيل، بمعدل إنتاج أولي حوالي 100 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، من خلال منصة إنتاج بحرية جديدة متصلة بمحطة غازات أبو ماضي البرية، من خلال خط أنابيب بطول 44 كيلومترا، ويرتفع إنتاج الحقل إلى 500 مليون قدم مكعب غاز يوميا، بعد الانتهاء من برنامج تنمية الحقل الذي يشمل حفر 5 آبار مع حلول الربع الثاني من العام القادم.وأوضحت أنه سيتم تقسيم الإنتاج بين هيئة البترول والمقاول "إيني الإيطالية وبي بي البريطانية"، وفقا لنسب اقتسام الإنتاج المحددة بالاتفاقيات البترولية.





واهتمت صحف اليوم بافتتاح المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أحدث مصانع شركة "فارم فريتس مصر" في العاشر من رمضان، باستثمارات 40 مليون دولار، حيث يقام المصنع على مساحة 9300 متر مربع، ويوفر 100 فرصة عمل مباشرة وأكثر من 5 آلاف أخرى غير مباشرة.





وأضافت أنه شارك في مراسم الافتتاح: الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وبيت ديبرونج رئيس مجلس إدارة شركة "فارم فريتس" العالمية، إلى جانب عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة.





وأشارت صحف الأربعاء إلى افتتاح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مؤتمر ومعرض التجارة الأول " القاهرة - نابولي " أمس، الذي يقام بمدينة نابولي بحضور أكثر من 300 مشارك من الشركات والمستثمرين والبرلمانيين والسياسيين بالإضافة إلى 7 شركات مصرية.



