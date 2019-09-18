طليق فنانة شهيرة يفضح خيانتها له خلال تصويرها مسلسل.. ويؤكد: عندي أدلة





أكد المخرج المسرحي كانبرك اوجوسو، أن شائعات علاقة العاطفية التي جمعت بين طليقته الفنانة التركية سونغول أودان والممثل كيفانش تاتليتوغ قبل سنوات حقيقية





وأكد أن أودان خانته مع تاتليتوغ خلال تصويرهما المسلسل الشهير "نور" كما صرح بأنّه يملك الوثائق والأدلة التي تدين طليقته.





وأضاف أوجوسو أنَّ جميع طاقم المسلسل كان يعلم عن علاقتهما ويشكُّ بهما، وأنّها كانت تعود للمنزل متأخرة، بالرغم من انتهائها من تصوير مشاهدها مُبكرًا، واستطرد بأنه عندما كان يرفض أن تلتقي تاتليتوغ كانت تثور وتغضب.





وكشف أنّها افتعلت قصة تعنيفها له وتسببت بدخوله السجن وأنكرت علاقتها بزميلها في مسلسل نور، وحاولت تضليل الجمهور والصحافة بأنَّ سبب انفصالهما هو غيرته الشديدة.

وعن سبب حديثه عن الأمر بعد هذه السنوات قال أوجوسو: "إنَّ ما يهمه الآن هو استعادة حقه خاصةً أنها تسببت بتشويه صورته"، وأضاف: "لدي نسخة من الرسائل التي ما زلت أحتفظ بها، أريد أن أسترجع ثقة الناس، قالت إنني عنّفتها وهذه نصف الحقيقة، فهي أخفت الجزء المهم".

يُشار إلى أنَّ سونغول أودان انفصلت عن زوجها المخرج المسرحي كانبرك أوجوسو، منذ سنواتٍ طويلة بسبب غيرته الشديدة بحسب ما صرّحت به والتي رافقتها اتهامات وتعنيف.







عن حياتها

اسمها بالتركي «Songül Öden» ويعني بالعربية «الزهرة الأخيرة»، بدأت التمثيل عام 1993، وذاع صيتها في العالم العربي بعد قيامها بدور البطولة في مسلسل نور، حاصلة على إجازة من أكاديمية المسرح. قضت سنوات عمرها الأولى في أنقرة، وهي من عائله ثريه حيث تخرجت هناك من الأكاديمية المسرحية لجامعة هاجيتيبي، وبينما كانت تقضي فترتها التدريبية في مسرح الفنون، جاءتها الفرصة الذهبية للانطلاق في مشوارها الفني عن طريق الصدفة المحضة، حيث عرض عليها أداء دور أساسي في مسرحية «Trabzon Devlet Tiyatrosu» وأداء دور آخر في احدى المسرحيات التي أقيمت في مسرح ديار بكر الوطني، والتي كانت أحد أشهر المسرحيات التركية لمدة ثلاث سنوات. في عام 2005 انتقلت إلى التلفزيون، لتؤدي دوراً أساسياً في مسلسل نور، دون أن تفارق المسرح الذي كانت لها فيه مشاركات حديثة كمسرحية «Kadinciklar».

أعمالها

من المسلسلات 1993: فيرهندي هانميلار. 2001: فاسييت. 2002: هافادا بولوت. 2005: نور. 2007: فازجيش جونلوم. 2009: بيني وبينك - مسلسل سعودي، بشخصيتها الحقيقية. 2010: موكميمل جبقت. 2011: نساء حائرات - خمسة أجزاء ،الاول عام 2011، الثاني عام 2012، الثالث عام 2013، الرابع عام 2014،والخامس عام 2015 2013: تحت الأرض. 2015: قصر العصفورة. 2017: خارج عن القانون.

من الأفلام ياشار ني ياشار ني ياشاماز. 2002: Havada Bulut. 2007: Sınır. 2009: Aci Ask. 2011: 72 Kogos. 2016: التفاح الحامض







