عبد المنعم سعيد: إيران تقترب من كارثة.. وحماس ترتكب جريمة تاريخية (فيديو)

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، إن إيران تقترب من كارثة بالفعل، بسبب التلاعب بالنفط في العالم بهذه الطريقة، مشيرا إلى أن طهران تقوم بعبث شديد في الإقليم وهو غير مقبول.





وأشار "سعيد"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، إلى أنه لا ينبغي التفرقة بين الحوثيين وإيران، لافتا إلى أن الولايات المتحدة قد تقوم بشيء ما ضد إيران إذا كان ضروريا.





ولفت المفكر السياسي، إلى أن الولايات المتحدة تفرض عقوبات شديدة على إيران، وهم تحت ضغط شديد، وبدلا من التعامل بحسن الجوار مع العرب يستخدمون الحوثيين.





وشدد على أنه يتصور أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بـ"ردع نشط" لإيران، مثل أن يتم ضرب منشآت بترولية في إيران، أو ضرب بعض الحلفاء التابعين لها.





أما بالنسبة للقضية الفلسطينية، وتأثير الانتخابات الإسرائيلية عليها، فقد قال "سعيد"، إن القضاء على القضية الفلسطينية يأتي بيد أهلها، خاصة مع الانقسام الذي تقوم به حماس، مشيرا إلى أن حماس ترتكب "جريمة تاريخية"، أما الإسرائيليين فهم عدوانين، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان لديه تطلعات معينة تقضي على حل الدولتين، وييصبح بلا معنى.



