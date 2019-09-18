ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

زيدان يستقر على بديل راموس أمام باريس سان جيرمان

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 06:33 ص
Advertisements
زيدان يستقر على بديل راموس أمام باريس سان جيرمان
راموس
Advertisements
طباعة
ريهام عبد المحسن
 
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد استقر على بديل المدافع سيرجيو راموس في مباراة الغد ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الأولى في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن زيدان استقر على بديل الإسباني سيرجيو راموس نجم وقائد الفريق والذي سيغيب عن مواجهة باريس سان جيرمان بسبب الإيقاف.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن البرازيلي إيدر ميليتاو نجم ريال مدريد يترقب المشاركة أساسيًا في تلك المواجهة في ظل إيقاف الثنائي سيرجيو راموس وناتشو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مباراة باريس سان جيرمان ستشهد الظهور الأول للنجم البرازيلي أساسياً مع ريال مدريد هذا الموسم.

وكان ريال مدريد الإسباني تعاقد مع المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو في فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة من بورتو البرتغالي بعقد يمتد حتى 2025.

ويعتبر إيدر أول صفقات ريال مدريد لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم المقبل علما بأن الصفقة قد كلفته 50 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد النجم البرازيلي مع بورتو البرتغالي.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2019
كاشيما انتلرز - اليابان
-
x
12:30
-
جوانجزو إيفرجراند - الصين
دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس
-
x
18:55
-
توتنهام هوتسبير
كلوب بروج
-
x
18:55
-
جالطة سراي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
ريال مدريد
بايرن ميونيخ
-
x
21:00
-
سرفينا زفيزدا
أتلتيكو مدريد
-
x
21:00
-
يوفنتوس
شاختار دونيتسك
-
x
21:00
-
مانشستر سيتي
باير ليفركوزن
-
x
21:00
-
لوكوموتيف موسكو
دينامو زغرب
-
x
21:00
-
أتلانتا