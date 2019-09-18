زيدان يستقر على بديل راموس أمام باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد استقر على بديل المدافع سيرجيو راموس في مباراة الغد ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الأولى في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن زيدان استقر على بديل الإسباني سيرجيو راموس نجم وقائد الفريق والذي سيغيب عن مواجهة باريس سان جيرمان بسبب الإيقاف.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن البرازيلي إيدر ميليتاو نجم ريال مدريد يترقب المشاركة أساسيًا في تلك المواجهة في ظل إيقاف الثنائي سيرجيو راموس وناتشو.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مباراة باريس سان جيرمان ستشهد الظهور الأول للنجم البرازيلي أساسياً مع ريال مدريد هذا الموسم.



وكان ريال مدريد الإسباني تعاقد مع المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو في فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة من بورتو البرتغالي بعقد يمتد حتى 2025.