طولان يكشف عن الأنسب لقيادة الفراعنة

صرح حلمي طولان نجم الزمالك السابق بأن كلا من حسن شحاتة وأيهاب جلال هما الأنسب لقيادة المنتخب كما أكد أن التأخر في إعلان اسم المدير الفني للمنتخب دليل على التخبط.

وقال طولان في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر : " فوجئت باصدقائي يخبروني بأن جمهور الزمالك يهاجمني على مواقع التواصل الإجتماعي لأني صرحت لجريدة المصري اليوم بأني أتمنى فوز الأهلي بكأس السوبر المصري وهذا لم يحدث مطلقا وتعجبت من صدرو هذا الأمر بحجم هذه الجريدة".

وقال طولان في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر : " فوجئت باصدقائي يخبروني بأن جمهور الزمالك يهاجمني على مواقع التواصل الإجتماعي لأني صرحت لجريدة المصري اليوم بأني أتمنى فوز الأهلي بكأس السوبر المصري وهذا لم يحدث مطلقا وتعجبت من صدرو هذا الأمر بحجم هذه الجريدة".

وتابع :"فريقي الأهلي والزمالك متشابهين في كثير من الأشياء أبرزها تغيير الأجهزة الفنية بالإضافة إلى تدعيم صفوفهما بصفقات مميزة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية".

وتابع :"فريقي الأهلي والزمالك متشابهين في كثير من الأشياء أبرزها تغيير الأجهزة الفنية بالإضافة إلى تدعيم صفوفهما بصفقات مميزة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية".