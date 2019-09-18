"قبل متعمل أشعة".. "الصحة" تحذر من خطر مميت

نصحت إدارة الصيدلة بوزارة الصحة، ممثلة فى مركز المعلومات الدوائية، المرضى الذين سيقومون بإجراء فحص طبي بالأشعة باستخدام الصبغات، بوقف عدد من الأدوية لأنها قد تؤدي للإصابة بالفشل الكلوي نتيجة التفاعلات الكيميائية التي قد تحدث.





وقالت الإدارة إن استخدام الصبغات عند الفحص الطبي بالأشعة، عن طريق الحقن الوريدي قد تؤدي إلى الإصابة بالفشل الكلوي، إذا كان المريض يتناول بعض الأدوية التي لها تأثير على وظائف الكلى.





وكشفت الإدارة عن أمثلة بعض الأدوية التي قد تؤدي إلى تفاعلات كيميائية مع الصبغات ما يؤثر بالسلب على صحة المريض.





وأشارت إلى أنه من بين هذه الأدوية، أدوية مرض السكري مثل ميتفورمين (جلوكوفاج –سيدوفاج)، وبعض الأدوية الخاصة بالعلاج الكيماوي لمرضى السرطان، وبعض الأدوية المسكنة للآلام مثل إيبوبروفين "بروفين" وديكلوفيناك (كتافلام)، وأيضا بعض المضادات الحيوية مثل أميكاسين، وبعض الأدوية المدرة للبول مثل فيروسسيمايد "لاسيكس".





وحذرت إدارة الصيدلة بوزارة الصحة من الاستمرار في تعاطي هذه العقاقير أثناء إجراء فحوصات طبية بالأشعة، ولتجنب الآثار الضارة التي قد تحدث، نصحت الإدارة بوقف تناول تلك الأدوية لمدة يومين قبل وبعد الفحص الطبي باستخدام الصبغات.





الجدير بالذكر أن الإدارة دأبت في الفترة الأخيرة على إصدار العديد من النشرات الطبية لتوعية المواطنين بمخاطر تناول الأدوية.



