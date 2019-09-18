ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"قبل متعمل أشعة".. "الصحة" تحذر من خطر مميت

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 06:15 ص
Advertisements
قبل متعمل أشعة.. الصحة تحذر من خطر مميت
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
نصحت إدارة الصيدلة بوزارة الصحة، ممثلة فى مركز المعلومات الدوائية، المرضى الذين سيقومون بإجراء فحص طبي بالأشعة باستخدام الصبغات، بوقف عدد من الأدوية لأنها قد تؤدي للإصابة بالفشل الكلوي نتيجة التفاعلات الكيميائية التي قد تحدث.

وقالت الإدارة إن استخدام الصبغات عند الفحص الطبي بالأشعة، عن طريق الحقن الوريدي قد تؤدي إلى الإصابة بالفشل الكلوي، إذا كان المريض يتناول بعض الأدوية التي لها تأثير على وظائف الكلى.

وكشفت الإدارة عن أمثلة بعض الأدوية التي قد تؤدي إلى تفاعلات كيميائية مع الصبغات ما يؤثر بالسلب على صحة المريض.

وأشارت إلى أنه من بين هذه الأدوية، أدوية مرض السكري مثل ميتفورمين (جلوكوفاج –سيدوفاج)، وبعض الأدوية الخاصة بالعلاج الكيماوي لمرضى السرطان، وبعض الأدوية المسكنة للآلام مثل إيبوبروفين "بروفين" وديكلوفيناك (كتافلام)، وأيضا بعض المضادات الحيوية مثل أميكاسين، وبعض الأدوية المدرة للبول مثل فيروسسيمايد "لاسيكس".

وحذرت إدارة الصيدلة بوزارة الصحة من الاستمرار في تعاطي هذه العقاقير أثناء إجراء فحوصات طبية بالأشعة، ولتجنب الآثار الضارة التي قد تحدث، نصحت الإدارة بوقف تناول تلك الأدوية لمدة يومين قبل وبعد الفحص الطبي باستخدام الصبغات.

الجدير بالذكر أن الإدارة دأبت في الفترة الأخيرة على إصدار العديد من النشرات الطبية لتوعية المواطنين بمخاطر تناول الأدوية.

وفي كل الأحوال، يفضل مراجعة الطبيب المختص بعلاج الحالة عند إجراء أي فحوصات طبية، مع كشف كافة المعلومات الخاصة بالمريض لتلافي أي أعراض جانبية أو مضاعفات قد تحدث للمريض.
"قبل متعمل أشعة".. "الصحة" تحذر من خطر مميت
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مخاطر الأشعة بالصبغات رنين مغناطيسي الصحة تحذر الصبغة اشعات
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2019
كاشيما انتلرز - اليابان
-
x
12:30
-
جوانجزو إيفرجراند - الصين
دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس
-
x
18:55
-
توتنهام هوتسبير
كلوب بروج
-
x
18:55
-
جالطة سراي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
ريال مدريد
بايرن ميونيخ
-
x
21:00
-
سرفينا زفيزدا
أتلتيكو مدريد
-
x
21:00
-
يوفنتوس
شاختار دونيتسك
-
x
21:00
-
مانشستر سيتي
باير ليفركوزن
-
x
21:00
-
لوكوموتيف موسكو
دينامو زغرب
-
x
21:00
-
أتلانتا