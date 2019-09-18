مفاجأة.. برشلونة يحدد خليفة فالفيردي

أفادت تقارير صحفية عالمية بأنه هناك صفقتان من العيار الثقيل على طاولة برشلونة الإسباني الذي يخطط للتعاقد معهما في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.







وأكدت التقارير سعي برشلونة لضم ثنائي فريق كرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي في موسم الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق الكتالوني.





وكشفت التقارير العالمية أن برشلونة يدرس ضم نجم الدفاع الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك بالإضافة إلى التعاقد مع الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إذا فشل إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الحالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأوضحت التقارير العالمية أنه إذا فشل برشلونة في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا ستتخلص إدارة البلوجرانا من فالفيردي وستحاول التعاقد مع المدير الفني الألماني.





وكان الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي قد ألمح إلى إمكانية اعتزاله التدريب بعد نهاية عقده مع الريدز خلال الـ3 سنوات المقبلة.





وقال يورجن كلوب لصحيفة ذا صن البريطانية: "أتمنى الاستمرار على النهج الحالي لكن ربما أقرر الاعتزال خلال 3 سنوات، لأنني لا أعلم ما سيحدث".





واختتم كلوب تصريحاته قائلاً : "ليس من الضرورة أن يحدث ذلك، لكن إذا تم الأمر؛ فلا أرغب في اندهاش البعض من ذلك".