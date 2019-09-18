بعد إطلاقها "تعالى تشوف".. بلقيس تحصد نجاح أغنيتها الجديدة باللهجة المغربية

وقد واستغرق تجهيز الأغنية "تعالى تشوف" وتنفيذها وتصويرها ستة أشهر من العمل المتواصل، حيث أكدت بلقيس أنها سعيدة لقيامها بهذه الخطوة العربية الجديدة، بعد أن التقت خلال زياراتها المتعددة الى المغرب بالجمهور المغربي وطالبها بتقديم أغنية من لونهم الموسيقي الغني، فما كان منها الاّ أن قامت بالبحث عن أغنية تكون فاتحة الخير مع الأغنية المغربية وأمام الجمهور المغربي.





موضحة أنها متفائلة جداً بها ولهذا أصرّت على حضورها لحفل لإطلاق الأغنية بنفسها وحضور جميع طاقم عمل الأوديو والفيديو.



إتقان بلقيس للهجة المغربية



ولوحظ من خلال الأغنية وكلماتها إتقان بلقيس للهجة المغربية، حيث أوضحت أنها تحب اللهجة المغربية وتتقنها، مما سهل عليها مخارج الحروف واللفظ باللهجة المغربية، مفتخرة بها أمام الجمهور العربي المغاربي، مؤكدة تواجدها خلال الفترة المقبلة بالعديد من المهرجات الغنائية المتنوعة.



وقد تم تصوير أغنية "تعالى تشوف" على مدار يومين تصوير في مدينة مراكش بالمغرب، بالإستعانه بطاقم فني من هوليوود لإنجاز الكليب، مستخدمين تقنية "الموشين كنترول" لأول مرة في الوطن العربي، ليكون عملاً متكاملاً محترفاً بنكهته العالمية المتميزة، متضمناً عرضاً راقصاً مميزاً، وهو نفسه الذي تم عرضه خلال حفل الإطلاق في كازبلانكا.





عرض الأغنية بقناة بلقيس



