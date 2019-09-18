الخرباوي يفضح أحد كبار السلفيين: أفتى الفلسطينيين بهجرة بلدهم وتركها كلها لليهود
الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 05:50 ص
Advertisements
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
أكد المفكر ثروت الخرباوي، أن الشيخ محمد ناصر الديين الألباني، حرم قتال الفلسطينيين للإسرائيليين داخل فلسطين، متحججا بأنه يجب عليهم الهجرة للخارج وتكوين جيش ثم العودة من جديد.
وأشار "الخرباوي"، في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، الأربعاء، إلى أن أحد الإخوان كتب دراسة بحثية عن "رأي الدين في الاحتلال غير المشروع للدول"، مضيفا: "فأبديت تعجبي من هذه الدراسة وقلت: "وهل هناك احتلال مشروع واحتلال غير مشروع"! ثم استطردتُ قائلا: هل من المطلوب أن نبحث عن رأي الدين في كل كبيرة وصغيرة في حياتنا حتى ولو كانت من الأمور التي فطرنا الله عليها؟ فنقول مثلا ما رأي الدين في شرب الماء عند الظمأ أو عند الشبع؟! وما رأي الإسلام في السباحة في الأنهار أم في حمامات السباحة؟".
وتابع: "أذكر أن أحد كبار علماء السلفيين "الألباني" كتب عشرات الفتاوى عن تحريم لبس ربطة العنق "الكرافت والببيون" وتحريم لبس البنطلون، وتحريم قيام الفلسطينييين بقتال اليهود من داخل الأراضي الفلسطينية، لأنهم في فتواه يوجب عليهم ترك فلسطين كلها لليهود والهجرة خارجها ثم إعداد جيش قوي، ثم العودة لفتح فلسطين".
وأضاف: "كما أفتى (الألباني) بتحريم السفر لتلقي العلم في بلاد "الكفار" يقصد أوروبا، وهكذا دواليك لدرجة أنه اقترب من تحريم في كل شيء في الحياة وتبعه في ذلك شخص يسمونه "أبو إسحاق الحويني" ولا نملك لهؤلاء وأتباعهم إلا أن ندعو الله أن يهديهم وينير قلوبهم ويجعل في قلوبهم رحمة ومحبة إنه على كل شيئ قدير".
Advertisements
- "الخرباوي" يكشف سبب تسمية الإخوان لـ"حركة حسم"
- ثروت الخرباوي: حسم وتنظيم بيت المقدس "إخوان"
- عاجل.. العامري فاروق يرد على اتهامات ثروت الخرباوي له قبل انتخابات الأهلي (فيديو)
- ثروت الخرباوي: "الإخوان" لديهم انتقاء عنصري بأنهم الأفضل (فيديو)
- إبراهيم عيسى: "الحديث أن الفلسطينيين باعوا أراضيهم.. كلام فارغ"
- "الخرباوي" عن إفتاء القرضاوي بتحريم الانتخابات: يطوع الدين للمصلحة والأهواء
- "الخرباوي": الرئيس السيسي يركز على صناعة الوعي لدى المواطن المصري
- ثروت الخرباوي عن وفاة والدته: "اليوم أصبحت عجوزًا" (فيديو)
- "الخرباوي" يكشف مخطط الإخوان للسيطرة على الحكم خلال الخمسينيات
المزيد عن: ثروت الخرباوي السلفيين الحويني الألبانيتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر