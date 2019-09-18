الخرباوي يفضح أحد كبار السلفيين: أفتى الفلسطينيين بهجرة بلدهم وتركها كلها لليهود

أكد المفكر ثروت الخرباوي، أن الشيخ محمد ناصر الديين الألباني، حرم قتال الفلسطينيين للإسرائيليين داخل فلسطين، متحججا بأنه يجب عليهم الهجرة للخارج وتكوين جيش ثم العودة من جديد.





وأشار "الخرباوي"، في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، الأربعاء، إلى أن أحد الإخوان كتب دراسة بحثية عن "رأي الدين في الاحتلال غير المشروع للدول"، مضيفا: "فأبديت تعجبي من هذه الدراسة وقلت: "وهل هناك احتلال مشروع واحتلال غير مشروع"! ثم استطردتُ قائلا: هل من المطلوب أن نبحث عن رأي الدين في كل كبيرة وصغيرة في حياتنا حتى ولو كانت من الأمور التي فطرنا الله عليها؟ فنقول مثلا ما رأي الدين في شرب الماء عند الظمأ أو عند الشبع؟! وما رأي الإسلام في السباحة في الأنهار أم في حمامات السباحة؟".





وتابع: "أذكر أن أحد كبار علماء السلفيين "الألباني" كتب عشرات الفتاوى عن تحريم لبس ربطة العنق "الكرافت والببيون" وتحريم لبس البنطلون، وتحريم قيام الفلسطينييين بقتال اليهود من داخل الأراضي الفلسطينية، لأنهم في فتواه يوجب عليهم ترك فلسطين كلها لليهود والهجرة خارجها ثم إعداد جيش قوي، ثم العودة لفتح فلسطين".



