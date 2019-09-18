ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الخرباوي يفضح أحد كبار السلفيين: أفتى الفلسطينيين بهجرة بلدهم وتركها كلها لليهود

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 05:50 ص
Advertisements
الخرباوي يفضح أحد كبار السلفيين: أفتى الفلسطينيين بهجرة بلدهم وتركها كلها لليهود
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
أكد المفكر ثروت الخرباوي، أن الشيخ محمد ناصر الديين الألباني، حرم قتال الفلسطينيين للإسرائيليين داخل فلسطين، متحججا بأنه يجب عليهم الهجرة للخارج وتكوين جيش ثم العودة من جديد.

وأشار "الخرباوي"، في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، الأربعاء، إلى أن أحد الإخوان كتب دراسة بحثية عن "رأي الدين في الاحتلال غير المشروع للدول"، مضيفا: "فأبديت تعجبي من هذه الدراسة وقلت: "وهل هناك احتلال مشروع واحتلال غير مشروع"! ثم استطردتُ قائلا: هل من المطلوب أن نبحث عن رأي الدين في كل كبيرة وصغيرة في حياتنا حتى ولو كانت من الأمور التي فطرنا الله عليها؟ فنقول مثلا ما رأي الدين في شرب الماء عند الظمأ أو عند الشبع؟! وما رأي الإسلام في السباحة في الأنهار أم في حمامات السباحة؟".

وتابع: "أذكر أن أحد كبار علماء السلفيين "الألباني" كتب عشرات الفتاوى عن تحريم لبس ربطة العنق "الكرافت والببيون" وتحريم لبس البنطلون، وتحريم قيام الفلسطينييين بقتال اليهود من داخل الأراضي الفلسطينية، لأنهم في فتواه يوجب عليهم ترك فلسطين كلها لليهود والهجرة خارجها ثم إعداد جيش قوي، ثم العودة لفتح فلسطين".

وأضاف: "كما أفتى (الألباني) بتحريم السفر لتلقي العلم في بلاد "الكفار" يقصد أوروبا، وهكذا دواليك لدرجة أنه اقترب من تحريم في كل شيء في الحياة وتبعه في ذلك شخص يسمونه "أبو إسحاق الحويني" ولا نملك لهؤلاء وأتباعهم إلا أن ندعو الله أن يهديهم وينير قلوبهم ويجعل في قلوبهم رحمة ومحبة إنه على كل شيئ قدير".
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: ثروت الخرباوي السلفيين الحويني الألباني
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2019
كاشيما انتلرز - اليابان
-
x
12:30
-
جوانجزو إيفرجراند - الصين
دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس
-
x
18:55
-
توتنهام هوتسبير
كلوب بروج
-
x
18:55
-
جالطة سراي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
ريال مدريد
بايرن ميونيخ
-
x
21:00
-
سرفينا زفيزدا
أتلتيكو مدريد
-
x
21:00
-
يوفنتوس
شاختار دونيتسك
-
x
21:00
-
مانشستر سيتي
باير ليفركوزن
-
x
21:00
-
لوكوموتيف موسكو
دينامو زغرب
-
x
21:00
-
أتلانتا