اتصال طارئ من الرئيس الفرنسي بـ"ولي عهد السعودية": لا تظهر ضعيفا
الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 05:19 ص
Advertisements
Advertisements
Advertisements
أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، استعداد باريس للمشاركة في تحقيقات يقوم بها خبراء دوليين في الهجمات التي تعرضت لها شركة "أرامكو" بالمملكة العربية السعودية، وفقا لما أفاد به قناة "العربية" السعودية.
وقال "ماكرون"، في اتصال هاتفي أجراه بالأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية فجر الأربعاء، إن العالم لا يجب أن يظهر ضعيفا أمام هذه الهجمات، مؤكدا مساندة باريس للرياض في مواجهة هذه الأعمال.
وأعرب الرئيس الفرنسي، عن شجبه واستنكاره لهذه الهجمات العدائية، لافتا إلى استعداد بلاده للمشاركة في التحقيق لمعرفة مصدر تلك الهجمات.
من جانبه، أكد الأمير محمد بن سلمان، أن هذه الهجمات تضر باقتصاد العالم أجمع، وتستهدف زعزعة استقرار المنطقة.
كان ولي العهد السعودي قد تلقى في وقت سابق اتصال هاتفي من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والذي شدد على ضرورة اتخاض موقف دولي موحد وحازم تجاه هذه الهجمات.
وتعرض معملين تابعين لشركة "أرامكو" التابعة للمملكة لهجوم ييوم السبت الماضي، ما أسفر عن تضرر عدد من المنشآت، وقامت السلطات بالسيطرة على الأوضاع، وفتحت المملكة تحقيقا في الأمر.
وقامت جماعة الحوثيين بتبني الهجوم سريعا، مشددة على أن الشركات الأجنبية في المملكة مازالت في مرمى نيرانها، موضحة أن الهجوم تم بـ10 طائرات مسيرة.
وشككت تقارير دولية في قدرات الحوثيين على تنفيذ ضربة مثل هذه، واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية إيران بأنها تقف وراء هذا العمل التخريبي، بينما دعت روسيا المجتمع الدولي إلى التريث في إطلاق الاتهامات.
Advertisements
- الملك سلمان وماكرون يبحثان هاتفيًا الأوضاع في المنطقة
- "ترامب" على رأسهم.. هؤلاء عرضوا الوساطة لـ"فك الحصار" عن قطر بعد قطع العلاقات
- ترامب يهاتف "ابن سلمان" ويؤكد استعداد بلاده للتعاون مع المملكة
- أول تعليق من إيران على اتهامها بالوقوف وراء هجوم "أرامكو"
- السعودية تتسبب في اشتعال أزمة بين أمريكا وإيران.. والحرس الثوري: نستعد لحرب شاملة
- إيران تنتقد الاتهامات بشأن هجمات النفط السعودية
- الأمين العام للأمم المتحدة يدين الهجمات على أرامكو
- مُستهدفة من إيران ومليشياتها.. كل ما تود معرفته عن شركة آرامكو السعودية
- سياسي يمني لــ "الفجر" : الهجوم الإرهابي الذي استهدف "أرامكو" تصعيد إيراني واضح
- عاجل.. تصريح شديد اللهجة من ولي عهد السعودية "تصعيد خطير"
المزيد عن: هجوم أرامكو محمد بن سلمان بوريس جونسون إيمانويل ماكرونتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر