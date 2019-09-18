الأهلي يحسم ملف التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد

حسم مسؤلو النادي الأهلي ملف التعاقد مع مهاجم اجنبي جديد خلال الفترة الحالية، وذلك بعد تولي فايلر قيادة تدريب القلعة الحمراء منذ أيام قليلة وخوض مباراة وحيدة مع النادي في افريقيا.







وقرر النادي الأهلي تأجيل ملف ضم مهاجم جديد إلى فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، خاصة بعد ضعف العروض المقدمة للاعبي الفريق الأجانب في الميركاتو الصيفي.





ويرى فايبر أن الفريق ليس بحاجة شديدة لضم مهاجم جديد مع تواجد الثلاثي مروان محسن وصلاح محسن بالإضافة إلى المغربي وليد ازارو.





واعتمد مدرب الاهلي الجديد على مروان محسن بشكل أساسي في المباراة الأفريقية الماضية، وشارك صلاح محسن بديلا له ونجح في تسجيل هدفا للقلعة الحمراء.