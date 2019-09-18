أزمة جديدة داخل باريس سان جيرمان قبل مواجهة الريال

يعيش فريق باريس سان جيرمان الفرنسي حالة من التخبط في الأيام الأخيرة بسبب الأزمات التي تسبب بها اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا في الصيف الماضي بشأن رحيله أو بقائه مع الفريق.







وأشارت تقارير فرنسية حسب صحيفة "ليكيب"، إن توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان يعيش أكثر من أزمة قبل مباراة الفريق ضد ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا.





ولم تكن أزمة نيمار الوحيدة مع توخيل في الفترة الأخيرة، بل تدهورت علاقة مدرب باريس سان جيرمان مع مهاجمه الأوروجوياني ايدسون كافاني في الأيام الأخيرة.