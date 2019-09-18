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"الفجر" تنعي والد المستشار الدبلوماسي سامح المشد

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 04:30 ص
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الفجر تنعي والد المستشار الدبلوماسي سامح المشد
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توفي فجر اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2019، والد المستشار الدبلوماسي سامح المشد، المتحدث الرسمي باسم النادي الدبلوماسي الدولي.

تتقدم أسرة بوابة الفجر الإلكترونية بخالص العزاء للمستشار سامح المشد، داعية الله أن يلهمه الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
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