أعمال مكثفة في ملف النظافة وندوة تثقيفية لتنظيم الأسرة في ميت سلسيل بالدقهلية

شهد مركز ميت سلسيل في محافظة الدقهلية تحت قيادة المهندس احمد عبد السلام رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل العديد من الانجازات في 24 سعاعة ومن بين ما تم انجازه





فى مجال النظافة العامة والتجميل





قامت حملة بالمرور والمتابعة على اعمال النظافة بالمدينة من حيث كنس الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة وايضا عملية رفع وجمع القمامة من الاحياء ومتابعة تفريغ حاويات القمامة اولا باول ونقل جميع القمامة والمخلفات للمقلب الوسيط على البحر الصغير تمهيدا لتوريدها لمصنع تدوير القمامة بالمنزلة.





المرور الدورى على مقلب ميت سلسيل والتأكد من اخلاءه من المخلفات والقمامة تحت قيادة المهندس السيد احمد عبد السلام رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل





يتم المتابعة يوميا والمرور الدورى على المقلب الوسيط على البحر الصغير حيث تقوم ادارة البيئة والمخلفات الصلبة بالاشتراك مع ادارة الحملة الميكانيكية بعملية نقل كافة القمامة والمخلفات المجمعة من المدينة والقرى التابعة الى مصنع تدوير القمامة بالمنزلة حتى يصبح المقلب خالى تماما يوميا من القمامة





كما يتم التأكد من تغطية السيارات بالمفارش حتى لا تتطاير او تتساقط القمامة على الطرق حفاظا على البيئة من التلوث وحرصا على النظافة العامة لمركز ومدينة ميت سلسيل





متابعة اعمال قص وتهذيب الاشجار يوميا ورفع مخلفات القص من الموقع اولا باول حفاظا على المظهر الحضارى والجمالى لميت سلسيل





ندوة تثقيفية عن تنظيم الأسرة بالنظارة





قامت الإدارة الصحية بميت سلسيل بعقد ندوة تثقيفية عن تنظيم الأسرة وذلك بمدرسة النظارة الاعدادية والكشف المبكر عن أورام الثدى، وذلك تحت اشراف المهندس السيد احمد عبد السلام رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل وبحضور السيد عبدالله رئيس الوحدة المحلية بالنظارة





بحضور الدكتور احمد محمد عطا مدير الإدارة الصحية

فضيلة الشيخ محمد غالى ممثلا عن ادارة اوقاف ميت سلسيل

الدكتورة شيماء جمال مسئول الاعلام بالادارة الصحية

وبحضور الرائدات الريفيات وبعض سيدات اهل القرية





تم شرح اهمية التباعد بين فترات الحمل والولادة واهميتها لصحة المرأة حيث تم خلال هذه الحملة تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والمشورة من خلال توقيع الكشف الطبى وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان عن طريق أخصائيى تنظيم الأسرة والنساء والتوليد بالوحدة الصحية بالنظارة والقافلة المتنقلة





الاتفاق علي تخصيص سويقة كل اثنين لرفع المعاناة عن اهالي النظارة والميزانية





ومن اجل رفع المشقة عن اهالي قرية الميزانية والنظارة وتوابعها وتحت اشراف المهندس السيد احمد عبد السلام رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل بادرت الوحدة المحلية للنظارة بالميزانية بقيادة المهندس السيد عبدالله رئيس الوحدة بالاتفاق مع بعض تجار الخضروات والفواكه والحبوب وذلك باقامة سويقة اسبوعة يوم الاثنين من كل اسبوع امام مقر الوحدة المحلية



