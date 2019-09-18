حملة مكبرة لمصادرة التوك توك بالمنصورة

قام اللواء حسام لبيب رئيس مركز ومدينة بلقاس بجوله ميدانيه لمتابعه أعمال رصف ببلقاس بمساحه 2000 متر مسطح بمدخل محطه سكه حديد بلقاس وموقف المنصورة ببلقاس بتكلفه 450 الف جنيه.





تتم الاعمال تحت إشراف المهندسه حنان سمير والمهندس هندى على عامر والمهندس محمد عبد الصادق مسؤلى الرصف بمجلس مدينه بلقاس وتم اليوم الأنتهاء من الرصف بالمنطقه





كما قام رئيس بلقاس بالمرور على موقف المنصورة واستمع لشكاوى السائقين ووعودهم بحل جميع المشاكل بالموقف وسوف يتم ضبط الموقف





حمله مكبرة على التوكتوك المخالف ببلقاس مساء اليوم





قام اللواء حسام لبيب رئيس مركز ومدينة بلقاس بتشكيل حمله على التوكتوك المخالف ببلقاس برئاسة الدكتور مصطفى عنان والدكتور عمرو عبدالعاطى نائبى رئيس المركز





جائت الحملة فى إطار أستمرار الحملات على التوكتوك المخالف وبه طقم صوت حيث قامت حمله مكبرة اليوم الثلاثاء مساء، لضبط مركبات التوك توك التى تسيير بالشوارع والميادين وتخالف قرار حظر سيرها وتتسبب فى وجود حالات من الزحام المرورى بالطرق والشوارع وتحمل مكبرات صوت مما يثير اشمئزاز المواطن بالشارع





شارك في الحملة المهندس لطفى عباس مدير البيئه احمد ماهر مدير المتابعه عبدالحميد العطار مدير الأشغالات ورضا المرسي رخص المحلات ووليد الموجى مسؤل التوكتوك برئاسة المركز والمهندس ناصف الشربيني مدير المرافق وصبرى حسن بالعلاقات العامه وعبدالعزيز شمس الايرادات





قامت الحملة ب سحب 8 رخص للتوكتوك ومصادرة عدد 4 اطقم صوت وتحرير 10 مخالفات إشغال طريق للتوكتوك





وقد حذر النواب رؤساء الحمله جميع سائقى التوكتوك بالألتزام وعدم استعمال مكبرات الصوت والسماعات بالتوكتوك حتى لا يتعرض للمخالفه ومصادرة طاقم الصوت نهائيا دون راجعه ولا مصالحه بطقم الصوت ابدادا





لجنه للتفتيش على التوكتوك المخالف ببلقاس





وبناء على تعليمات اللواء حسام لبيب رئيس مركز ومدينة بلقاس بتشكيل لجنه بقيادة المهندس لطفى عباس مدير البيئه وعضوية عبدالحميد العطار مدير الأشغالات ووليد الموجى مسؤل التوكتوك برئاسة المركز وفريق عمل البيئه والاشغالات لضبط التوكتوك المخالف بشوارع مدينه بلقاس للحد من التلوث السمعى نظرا لكثرة شكاوى المواطنين من إزعاج التوكتوك بالسماعات عاليه الصوت وتم تحرير 10 محاضر بيئه





الإنارة العامه بمدينه بلقاس مساء





كلف اللواء حسام لبيب رئيس مركز ومدينة بلقاس المهندس نبيل عطيه مدير الانارة العامه مساء ومهندس تشغيل الأنارة بصيانه منطقه ابوعماشه وخلف مدرسه القوميه وطريق بلقاس شربين وصيانه وتجهيز نافورة العزبه الحمراء





تم ذلك بحضور الفنى محمد شديد ماهر العطار وفرج القرمه فريق العمل بالمدينه





مرور مفاجئ على طب الاسرة بالدمايرة





وجه اللواء حسام لبيب رئيس مركز ومدينة بلقاس كرم عبدالسميع البدراوى رئيس الوحدة المحليه ببلقاس خامس بالمرور علي وحدة طب الأسرة بقرية الدمايره التابعه للوحده المحليه ببلقاس خامس





وكشفت الحملة عن إنتظام العمل بها والتخلص من النفايات