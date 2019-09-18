محكمة الأسرة تنتصر لزينة على أحمد عز!

قضت حكمة استئناف الأسرة في القاهرة، بقبول الاستئناف المقدم من الفنانة زينة، ضد الفنان أحمد عز، والذي طلبت فيه زيادة مبلغ نفقة توأميها، كما قررت المحكمة رفض الاستئناف المقدم من عز.





كان محامي قد تقدم بمذكرة إلى محكمة الأسرة، وطلب زيادة نفقة التوأمين استنادا إلى أرباح عز من فيلميه الأخيرين "ولاد رزق 2" و"الممر"، إضافة إلى أرباحه في العديد من الحملات الإعلانية التي شارك فيها.





وقضت المحكمة، في وقت سابق، بإلزام عز بأن يؤدي للفنانة زينة 30 ألف جنيه زيادة في نفقة ولديهما، لكن زينة قدمت طعناً بالاستئناف على الحكم، لأن المبلغ لا يتناسب مع ما يتقاضاه عز، وفي المقابل قدم الأخير استئنافا طلب خلاله تخفيض مبلغ النفقة.





مشاجرة عز وزينة





كان الفنان أحمد عز قد تعرض قبل فترة لمشاجرة في الساحل الشمالى مع شقيقة الممثلة زينة وتطور الأمر لتحرير محضر شرطة.





وقام عز بتحرير محضر ضد شقيقة الفنانة زينة، بعد قيامها بالاعتداء عليه في أحد المطاعم الشهيرة بالساحل الشمالي.





وأضاف محامي أحمد عز وقتها، أن موكله لم يقم بالتصالح مع شقيقة الفنانة زينة كما أشيع في بعض وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن موكله يرفض التنازل عن المحضر، بعدما قامت بالتعدي عليه أمام الجميع.





كواليس الأزمة





وأشار محامي عز إلى أن موكله حرر محضرا بأقواله فيما حدث من تعد أثناء جلوسه مع مجموعة من أصدقائه، حيث فوجئ بقيام شقيقة زينة بالتعدي عليه بالضرب، وهنا دخلت زينة إلى المكان فقام أحمد عز بمغادرة المكان، واستدعاء أمن الفندق لتحرير محضر، مضيفًا أن الكاميرات الموجودة في المكان التقطت واقعة التعدي.





من جانبه كشف مصدر مقرب من احمد عز أن سبب الشجار الحقيقي بعيد عن قضية النسب الشهيرة، وأنه حدث نتيجة النجاح الكبير والتألق الذي يعيشه احمد عز هذه الأيام على المستوى الفني لتشويه صورته والتغطية على تصدر أفلامه شباك التذاكر.





وقضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد حكم أول درجة في قضية إلزام عز بتأدية ما يساوي 30 ألف جنيه إسترليني ما يعادل 600 ألف جنيه مصري لطفليه كمصروفات دراسية للتوأمين.





يذكر أن أحمد عز وزينة تبادلا الاتهامات بالضرب في محاضر رسمية قبل عدة أشهر.





صورة تثير القلق





ومؤخرًا شارك الفنان أحمد عز، صورة جديدة له عبر موقع الصور الشهير "إنستجرام".

وظهر عز في الصورة وعليه علامات الإرهاق ونظرات تعبر عن الصدمة، فيما علق على الصورة ممازحا جمهوره قائلا: "ودا شكل كل واحد في الجو دا دلوقت ".

ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت بين "هو الجو بيحلي كدا" و "يخربيت جمالك" و "اعملك نفسي تكييف".





