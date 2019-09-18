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التقرير الطبي يؤكد غياب مهاجم الأهلي عن قمة السوبر

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 03:41 ص
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التقرير الطبي يؤكد غياب مهاجم الأهلي عن قمة السوبر
فريق الاهلي
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محمد الصو
 
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تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني؛ صدمة قاسية قبل مواجهة الزمالك؛ بكأس السوبر المصري.

وتأكد غياب المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق؛ عن مباراة القمة؛ بسبب عدم معافاته بالشمل الكامل من إصابة الركبة؛ رغم محاولات الجهاز الطبي لتجهيزه.

وسلم الجهاز الطبي بقيادة خالد محمود؛ تقريرا للمدير الفني؛ يتضمن ضرورة استبعاد اللاعب من اللقاء لاحتياجة للراحة التامة؛ خوفا من تفاقم الإصابة.

ويعاني مهاجم المنتخب المغربي؛ من إصابة على مستوى الركبة؛ تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده بالأيام الماضية

وخضع أزارو للفحص وعمل أشعة على ركبته؛ صباح أمس الثلاثاء؛ والتي أكدت على صعوبة لحاقة بالمباراة لعدم الجاهزية التامة.

وغاب وليد أزارو عن مباراة الأهلي أمام كانو سبورت الغيني بسبب إصابته في الركبة تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب المغرب أمام النيجر.

ومن المقرر أن يضع الجهاز الطبي برنامج علاجي؛ سيخضع له اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة؛ تمهيدا لعودته للتدريبات الجماعية.

وكان أزارو قد غاب عن لقاء الأهلي وكانو سبورت أمس في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري ابطال إفريقيا بسبب شكواه من جزع في الركبة تعرض له أثناء مشاركته مع منتخب بلاده ضمن الأجندة الدولية الأخيرة.

وكان تأكد غياب أيمن أشرف مدافع الفريق؛ عن اللقاء بسبب حصوله على الطرد خلال مباراة بيراميدز سبورت؛ والتي تعرض خلالها المارد الأحمر للهزيمة بهدف دون رد؛ وأطاحت به من دور الستة عشر لمسابقة كأس مصر.


ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك؛ مساء بعد غد الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية؛ بحضور 10 الاف متفرج من كلا الناديين؛ على لقب بطولة السوبر المصري.
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