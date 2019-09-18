رحيل مفاجئ لمخرج سينمائي شهير
الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 02:59 ص
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أعلنت أمينة حداد وفاة زوجها المخرج السنيمائي الجزائري المشهور موسى حداد، بالجزائر العاصمة عن عمر يناهز 82 عامًا.
بداية عمله بالإخراج
ولد موسى حداد بالجزائر العاصمة عام 1937، واهتم بالسينما منذ صغره، اشتغل مساعدا في فريق المخرج الإيطالي "جيلو بونتيكورفو" في معركة الجزائر.
أعمال المخرج الشخصية
وحققت أعمال المخرج الشخصية نجاحا كبيرا مثل ثنائية المفتش الطاهر (1967) وعطلة المفتش الطاهر (1972)، وهما فيلمان تحولا مع مرور السنوات إلى أهم "كلاسيكيات" الكوميديا الجزائرية.
وعالج موسى حداد في مساره السنيمائي الطويل، قضية الثورة التحريرية في فيلمه "أولاد نوفمبر" (1975)، وعبر الفنان الراحل عن هموم وآمال أبناء وطنه كما في آخر أفلامه "حراقة بلور" عام 2012 لظاهرة الهجرة غير الشرعية التي انشترت بشكل رهيب في أوساط الشباب بالجزائر.
نبذة عن الراحل
ولد في الجزائر، عمل مساعدا في التلفزيون الفرنسي (L'ORTF) ثم في الجزائر لحساب شركة خاصة لإنتاج الأفلام (القصبة) كمساعد المدير في فيلم معركة الجزائر 1966 ل(Gillo Pontecorvo) و الغريب (1967) لLuchino فيسكونتي، والمدير المشارك للمحيط مع انزو، ثلاثة بنادق ضد قيصر (1967) كوميديا بعنوان عطلة المفتش الطاهر (1973).
فيلموجرافيا
1967: المفتش طاهر
1972: عطلة المفتش الطاهر[2][3][4]
1972: تحت الحور
1975: أطفال نوفمبر
1978: حسن الطيرو في الجبل
1982: الاستقلال 1999: صنع في
مساعد مخرج (أفلام روائية)
1965: معركة الجزائر: المساعد الثاني
1966: ثلاثة مسدسات ضد قيصر إنزو بيري
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