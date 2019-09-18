رحيل مفاجئ لمخرج سينمائي شهير

أعلنت أمينة حداد وفاة زوجها المخرج السنيمائي الجزائري المشهور موسى حداد، بالجزائر العاصمة عن عمر يناهز 82 عامًا.





بداية عمله بالإخراج

ولد موسى حداد بالجزائر العاصمة عام 1937، واهتم بالسينما منذ صغره، اشتغل مساعدا في فريق المخرج الإيطالي "جيلو بونتيكورفو" في معركة الجزائر​.





أعمال المخرج الشخصية





وحققت أعمال المخرج الشخصية نجاحا كبيرا مثل ثنائية المفتش الطاهر (1967) وعطلة المفتش الطاهر (1972)، وهما فيلمان تحولا مع مرور السنوات إلى أهم "كلاسيكيات" الكوميديا الجزائرية.



