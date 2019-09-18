"ما أسامح" لأصالة باللهجة الخليجية تتخطى مليون مشاهدة في وقت قياسي

لم أكمل تعليمي





وكشفت أصالة، أنها لم تكمل تعليمها ولم تتح لها الفرصة لأن تلتحق بالجامعة.





وقالت:" مكملتش دراستي وخرجت من التعليم في الثانوية العامة، ولكنني اشتغلت كثيرا قبل بداية مشواري الفني، وقرأت كثيرا في الأدب".





وأضافت أصالة: "كان عمري 6 سنوات لما غنيت أول أغنية"، مضيفة: "ابنتي شام لا تظهر معي كثيرا لأنها خجولة وظهرت معي مرة واحدة عندما كانت صغيرة في السن.



