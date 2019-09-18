رد مفاجىء من الغندور على انتقال أحمد حمدي للجونة

أكد الإعلامى خالد الغندور نجم الزمالك السابق، أن انتقال عدد كبير من لاعبى الأهلى الى الجونة خلال موسم الانتقالات الحالية هو أمر غريب للغاية، وذلك عقب الاعلان اليوم على انتقال اللاعب احمد حمدى لاعب الأهلى الى الجونة بشكل نهائى مقابل 8 مليون جنيه.





وكتب الغندور عبر تويتر قائلا: 10 لاعبين من الاهلي للجونة إعارة و بيع نهائي بخلاف من انتقلوا المواسم السابقة .. هذا يعتبر اكبر انتقال لاعبين من نادي لنادي في انتقالات صيفية في التاريخ.





ومن المنتظر أن يبدا الدورى الجديد الموسم المقبل بداية من يوم السبت المقبل، وسيفتتح الزمالك مبارياته أمام الاتحاد يوم الاثنين، وفى نفس اليوم سيلتقى الأهلى وسموحة.





وقبل افتتاح الدورى سيلتقى الزمالك والأهلى معا يوم الجمعة القادمة على ملعب برج العرب فى كأس السوبر المحلى.





ودعم الجونة صفوفه في الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع كل من المدافع محمد نجيب وحارس المرمى عمر رضوان وعمرو سعداوي لاعبي النادي الأهلي بصفة نهائية واستعار خدمات كل من أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار وباسم علي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة وتعاقد مع أحمد صبحي ظهير أيمن سموحة والمهاجم الكونغولي والتر بواليا لاعب نكانا ريد ديفلز وناصر سليمان صانع ألعاب الألومنيوم..والمهاجم الاوغندي ألان كيامباندي، مهاجم كمبالا سيتي الاوغندي وعمرو بركات وإسلام محارب لاعبا النادي الآهلي وإسلام عبد النعيم صانع ألعاب طلائع الجيش واحمد اباظة مدافع الزمالك في صفقة انتقال لاعب حر.







