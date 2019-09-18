موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد اليوم 18 / 9 / 2019 مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد بث مباشر عبر beIN SPORTS

يلتقي فريق يوفنتوس الإيطالي مع فريق أتليتكو مدريد اليوم الأربعاء 18 سبتمبر على ملعب الواندا ميتروبوليتانو في مدريد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.





- موعد مباراة أتليتكو مدريد ضد يوفنتوس :-

وسوف تقام المباراة بين فريق أتلتيكو مدريد وفريق يوفنتوس الإيطالي في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتقام في الساعة الحادية عشر مساء اليوم الأربعاء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.





- القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وأتليتكو مدريد :-

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة بطولة دوري أبطال أوروبا عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع مباراة فريق يوفنتوس الإيطالي وفريق أتليتكو مدريد الإسباني عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD.





- التشكيل المتوقع لفريقي يوفنتوس وأتليتكو مدريد :-

ومن المتوقع أن يبدأ دييجو سيميوني بالتشكيل الآتي أمام فريق يوفنتوس.

اوبلاك - خيمينيز - تريبير - سافيتش - لودي - كوكي - يورنتي - ساؤول نيجويز - ليمار - جواو فيليكس - دييجو كوستا.





بينما سيلعب فريق يوفنتوس بالتشكيل التالي.

تشيزيني - دانيلو - دي ليخت - بونوتشي - ماتويدي - بينتانكور - سامي خضيرة - بيرناندسكي - كريستيانو رونالدو - هيجواين.





- مواجهات يوفنتوس وأتليتكو مدريد في الموسم الماضي :-

ويسعى فريق أتليتكو مدريد للثأر من فريق يوفنتوس بعد الخروج على يده في الموسم الماضي، حيث أطاح الفريق الإيطالي بنظيره الإسباني من دور ال16 في البطولة، بعد الفوز عليه بمجموع المباراتين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.