بعد الخسارة أمام نابولي.. محمد صلاح يتلقى صدمة جديدة 

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تعرض نادي ليفربول لهزيمة قاسية على يد نابولي الإيطالي، في أولى مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء على أرضية ملعب سان باولو في مدينة نابولي الإيطالي، ليحصد صاحب الأرض والجمهور على أول ثلاث نقاط ويعزز موقفه في أن يخطف إحدى بطاقتي التأهل عن هذه المجموعة.



وأدى محمد صلاح واحدة من أسوء مبارياته مع ليفربول هذا الموسم، حيث كشفت الأرقام عن كون محمد صلاح قد سدد أكثر من 5 تسديدات على مرمى نابولي، كانت واحدة فقط على المرمى، أما الباقي خارج الثلاث خشبات، ليتعرض اللاعب لصدمة جديدة وبحصل جناح نادي ليفربول على تقييم سيء جدًا بالنسبة له على شبكة “هوسكورد” العالمية حيث حصل على أقل من 5.5/10، وهو واحد من أسوء التقييمات التي تحصل عليها محمد صلاح منذ إنضمامه لصفوف ليفربول.



الشبكة العالمية، قالت أن محمد صلاح قد استحوذ على الكرة بنسبة 3.2% من إجمالي إستحواذ فريقه على الكرة، في حين بلغت معدل تمريراته الصحيحة نحو 77% فقط، وقام اللاعب الدولي المصري بمراوغة واحدة طوال المباراة، وهو ما يؤكد بأن دفاع نابولي بقيادة السنغالي، كوليبالي، قد نجح في التفوق على محمد صلاح وعلى زملاءه في خط هجوم ليفربول روبرتو فيرمينو، وساديو ماني، ونجحوا في تقليل خطوتهم والخروج من المباراة بشباك نظيفة.