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فايلر يفاضل بين هذا الثنائي أمام الزمالك

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 01:45 ص
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فايلر يفاضل بين هذا الثنائي أمام الزمالك
فايلر
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علاء خليف
 
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تترقب الجماهير المصرية المواجهة النارية بين الأهلي والزمالك والتي ستقام مساء الجمعة القادم الموافق 20 سبتمبر الجاري علي ملعب "برج العرب" ضمن نهائي كأس السوبر المصري ل2017 - 2018، ويتطلع كلا الفريقين لحسم اللقب المحلي ليحصل على دفعة معنوية قبل إنطلاق الموسم الجديد.


ويتطلع الفريق الأهلاوي لحصد لقب بطولة السوبر المحلي للمرة الـ 11 في تاريخه، بينما يسعي فريق الزمالك للتتويج بلقب البطولة للمرة الرابعة في تاريخه، ويستعد كلا الناديين بشكل مكثف للمواجهة المرتقبة يوم الجمعة القادم والتي ستقام على أرضية الجيش في برج العرب، وبحضور جماهيري.


ولا يزال السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي في حيرة بخصوص بعض المراكز في التشكيل الاساسي للأهلي الذي سيخوض به مباراة السوبر أمام الزمالك يوم الجمعة القادم، حيث يفاضل بين حسين الشحات وجيرالدو للمشاركة اساسيًا في مواجهة الفارس الأبيض يوم الجمعة.


وكان الثنائي حسين الشحات وجيرالدو قد غاب عن المشاركة في مباراة كانو سبورت مساء السبت الماضي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي فاز بها المارد الأحمر 2-0.


وجاء تفكير "فايلر" في الاستعانة بواحد من الثنائي الشحات أو جيرالدو للمشاركة أمام الزمالك، بسبب عدم ظهور أحمد الشيخ بالمستوي المنتظر منه أمام كانو سبورت، مما يجعل الجهاز الفني للأهلي يدرس استبعاده من لقاء السوبر أمام الزمالك والدفع بواحد من الثنائي المذكور للمشاركة أساسيًا في المباراة.


ويرغب المدرب السويسري في مفاجأة الزمالك بالدفع بواحد من الثنائي حسين الشحات أو جيرالدو بشكل أساسي في مباراة السوبر، للاستفادة من السرعات التي يتميز بها اللاعبان.


يذكر ان مباراة السوبر المحلي التي ستقام يوم الجمعة القادم هي خاصة بالموسم قبل الماضي 2017 - 2018، بينما ستقام مباراة السوبر للموسم المنصرم في موعد لاحق سيحدده الاتحاد المصري لكرة القدم.
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