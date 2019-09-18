مانشستر يونايتد يخطط لتدعيم الهجوم بصفقة مفاجأة
الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 01:41 ص
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أحمد عصام
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يخطط مسؤلو فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في تدعيم خط الهجوم لدى الفريق وذلك بالتعاقد مع صفقة مفاجأة خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير القادم.
وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة "ذا صن"، إن مانشستر يونايتد يتابع المهاجم البريطاني كالوم ويلسون لاعب فريق بورنموث خلال الأيام الأخيرة، خاصة بعد رحيل روميلو لوكاكو في الميركاتو الصيفي الماضي.
وأصبح ويلسون هدفا رئيسيا لإدارة مانشستر يونايتد في الشتاء، حيث لا يتوفر البديل الجيد للشاب ماركوس راشفورد في الفريق الإنجليزي.
وان الصفقة سوف تكلف خزينة مانشستر يونايتد مبلغ يترواح ما بين 30 إلى 40 مليون جنية إسترليني، وهو ما جعل النادي يسعى لسرعة إنهاء الصفقة.
يذكر أن مانشستر يونايتد قد فقد الثنائي روميلو لوكاكو والكسيس سانشيز في الميركاتو الماضي، حيث انتقل الثنائي إلى فريق إنتر ميلان الإيطالي.
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