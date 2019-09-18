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عاجل.. تصريح شديد اللهجة من ولي عهد السعودية "تصعيد خطير"

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 01:36 ص
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عاجل.. تصريح شديد اللهجة من ولي عهد السعودية تصعيد خطير
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نعيم يوسف
 
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أكد ولي عهد المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان، أن الهجوم التخريبي الذي استهدف معملين تابعين لشركة "أرامكو" السعودية، يعد تصعيدًا خطيرًا ليس ضد السعودية فحسب وإنما العالم كله.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه العاهل السعودي، من رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، الثلاثاء، حيث أكد الأخير ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم تجاه هذه الأعمال، مشددًا على أنها لا يجب أن تمر دون عقاب، معربا عن إدانة بلاده لهذه الهجمات، وفق ما أفادت به قناة العربية السعودية.

كان معمليين تابعين لشركة أرامكو السعودية في بقيق وخريص، قد تعرضا لهجوم يوم السبت الماضي، وسارعت جماعة الحوثيين في اليمن إلى تبني الهجوم، إلا أن هناك تشكيك دولي في قدرتهم على تنفيذ هذا الهجوم.

واتهمت الولايات المتحدة بشكل مباشر إيران بالوقوف وراء هذه الهجمات، الأمر الذي نفته طهران، لافتة إلى أن الحوثيين الذين تحاربهم المملكة في اليمن اعترفوا بأنهم وراء الهجوم، بينما دعت روسيا إلى عدم التسرع في اتهام أحد.

ولاقى الهجوم إدانات دولية شديدة من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، ودول في الاتحاد الأوروبي، والخليج، ودول عربية على رأسها مصر.

وأعلنت المملكة العربية السعودية في وقت سابق عن فتح تحقيق في الهجوم، وأعلنت وزارة الدفاع في المملكة، أنها سوف تعقد مؤتمرا صحفيا غدا الأربعاء، لعرض أدلة جديدة تثبت تورط النظام الإيراني في الهجوم الذي استهدف واحدة من كبرى شركات النفط في العالم.
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