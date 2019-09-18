يحملون أسلحة ويستوقفون السائقين.. جهود مكثفة لضبط تشكيل عصابي بـ"صحراوي بني سويف"

أمر اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، بسرعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السائقين بالإكراه تحت تهديد السلاح بالطرق الصحراوية، حيث تعددت البلاغات بقيام ذلك التشكيل الذي يضم 4 اشخاص يستقلون سيارة ملاكي يحملون أسلحة نارية ويستوقفون السائقين ويستولون ما معهم من مبالغ مالية.





كان مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتلقيها بلاغا من كل من "محمد.س.م" 40 عاما، سائق، مقيم ديرمواس بمحافظة المنيا، وله محل إقامة آخر بمركز ديروط بمحافظة أسيوط، و"رضا. ع. ع" 46 عاما، تباع، مقيم ديروط بمحافظة أسيوط، أنه اثناء استقلالهما السيارة رقم "9845 ي د أ 4679 ي ق ج" نقل بمقطورة، يقودها الأول بالطريق الصحراوي الشرقي قادمين من المنيا إلى اتجاه القاهرة وقبل نفق سنور بدائرة مركز ببا، قام أربعة أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ملاكي رمادي اللون منهم اثنان يحملان بنادق آلية، بإطلاق 3 أعيرة نارية تجاه إطارات وزجاج السيارة لإجبارهما على التوقف، واستولوا منهما على مبلغ مالي قدره ثلاثة آلاف جنيه وهاتف محمول وفروا هاربين.





وانتقل إلى مكان الواقعة كل من مدير إدارة البحث الجنائي ورئيس فرع الأمن العام، للفحص والوقوف على حقيقة الواقعة، وتشكيل فريق بحث عاجل لضبط مرتكبي الواقعة والمبلغ المالي والأسلحة المستخدمة فيها.





كما تلقى مدير أمن بني سويف إخطارا من النجدة يفيد بإبلاغ كل من: "محمد. ط. ع" 34 عاما، سائق، و"شريف. ك. ع" 17 عاما، تباع، مقيمان قرية دنديل بمركز ناصر، أنه أثناء توقفهما بالسيارة رقم " 3587 ود أ 5136 وق ج" نقل بمقطورة محملة بالرمال، أمام ورشة إصلاح إطارات سيارات بمدخل كوبري عدلي منصور، دائرة مركز شرطة بني سويف، قام ثلاثة أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ملاكي رمادي اللون تحمل لوحات معدنية رقم "659 ر ص ف" بالاستيلاء منهما على مبلغ مالي قدره 2300 جنيه و2 هاتف محمول.كما تبين قيام أحد أفراد التشكيل أطلق عيار ناري في الهواء من بندقية كانت بحوزته، أمام محل بقالة مجاور لورشة إصلاح كاوتشوك بمدخل كوبري عدلي منصور يمتلكه "محمد.س. ك" 35 عاما، مقيم قرية الشناوية مركز ناصر عامل، والاستيلاء منه على 5 قاروصات سجائر أنواع مختلفة وعدد من ولاعات السجائر، وفروا هاربين.





أمر مدير أمن بني سويف بتشكيل فريق بحثي تحت إشراف اللواء محمد عبد الوهاب مدير مباحث المديرية، وضباط مباحث المديرية وفرع الأمن العام، لضبط التشكيل العصابي، والنشر عن السيارة بأرقامهم وأوصافها.



