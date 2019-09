سر غريب وراء خلاف كيم كارداشيان مع شقيقتها كيندال!

كشفت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، عن سر خلافها مع شقيقتها عارضة الأزياء الشهيرة، كيندال جينر، مشيرة إلى أنه يكمن في رفض الأخيرة إطلاق اسم عربي على الابن الرابع لكيم.

مقابلة مع برنامج "تو نايت شو"

وأعربت كيم كارداشيان، استغرابها من جينر،، بعد أن أجرت الأخيرة مقابلة مع برنامج "تو نايت شو"، في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت شقيقة كيم كارداشيان، إنها اعترفت بأنها لا تحب اسم "سالم" الذي منحته كيم وزوجها كانيه ويست، لطفلهما البالغ من العمر 4 أشهر، وعلقت كيم "رأيت هذه المقابلة التي قامت بها كيندال خلال البرنامج".

إطلالة زرقاء غريبة



ونقلت صحيفة ديلي ميل لقطات من الحلقة، ظهرت بها كيم مرتدية لهذه الإطلالة، التي أوضحت أنها تستعد من خلالها لحضور حفل الموضة الشهير Met Gala.



كما ذكرت الصحيفة أن ظهور كيم كارداشيان بهذه الإطلالة تسبب في تعرضها لموجة من السخرية من جانب متابعي الحلقة على شبكة تليفزيون E، ومتابعي كيم كارداشيان على منصات التواصل الإجتماعي.



وقالت ديلي ميل أنه من مجريات الحلقة التي ظهرت بها كيم كارداشيان بهذه الإطلالة الغريبة، تعرضت كيم للسخرية من شقيقتها الكبرى كورتني كارداشيان حيث وصفتها بإنها تشبه نيكي ميناج في زي الهالوين الأزرق الغريب.





عيد ميلاد كورتني



كما ذكرت كيم في حوارها بالحلقة، أنها كانت تخطط لارتداء هذا الزي في عيد ميلاد شقيقتها كورتني كارداشيانن الأربعون.



وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن هذا الزي الغريب كان من تصميمات مصمم الأزياء الشهير Thierry Mugler، الذي سبق له تصميمات عدد من الإطلالات لكيم في الماي.



ويأتي ذلك في الوقت نفسه الذي احتفلت به عائلة كارداشيان بظهور كايلي جينر، أصغر الشقيقات بالعائلة، على غلاف مجلة "بلاي بوي" للمرة الأولى، لتكون ثاني فتاة من أسرة كارداشيان تظهر على غلاف هذه المجلة بعد شقيقتها كيم كارداشيان.

