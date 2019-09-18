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عاجل.. وزارة الدفاع السعودية تتوعد النظام الإيراني بكشف المستور في هجوم أرمكو غدا

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 12:40 ص
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عاجل.. وزارة الدفاع السعودية تتوعد النظام الإيراني بكشف المستور في هجوم أرمكو غدا
أرشيفية
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أعلنت وزارة الدفاع السعودية الأربعاء، أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا مساء اليوم الأربعاء تكشف خلاله أدلة تورط إيران بالهجوم على معامل أرمكو بالمملكة.

وذكرت قناة "العربية" السعودية، أن وزارة الدفاع السعودية أكدت أنه سيتم عرض أدلة عن تورط النظام الإيراني بالهجوم الإرهابي على منشأتي أرامكو السعودية بالمؤتمر.

وأكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، أن الطائرات المسيرة الحوثية التي استهدفت معملي أرمكو السعودية، هي إيرانية الصنع من طراز أبابيل.

وأوضح "المالكي"، خلال مؤتمر صحفي له، الاثنين، أن الهجوم الإرهابي على منشأتي أرامكو لم يكن من داخل الأراضي اليمنية كما تبنت الميليشيات الحوثية

وعرض المالكي ثائق تشير إلى اعتراض وتدمير طائرات مسيرة حوثية، وبلغ عددهم 6 داخل وخارج المملكة.

وأكد المالكي رفض ما جاء في تقرير الأمم المتحدة الأخير بشأن الوضع الإنساني في اليمن، منوها بأن التحقيقات في هجوم أرامكو مازالت جارية وسيتم الإعلان عن نتائجها فور الانتهاء منها.

وأشار إلى أن الحرس الثوري الإيراني متورط في تزويد ميليشيات الحوثي بالطائرات المسيرة، مؤكدا أن هذا الهجوم يستهدف الاقتصاد العالمي.

وأعلنت الداخلية السعودية، صباح اليوم السبت، السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة "أرامكو" النفطية استهدفا بطائرة مسيرة.

وجاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية السعودية، عن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية.

وأوضح المصدر ذاته، أنه "عند الرابعة، صباح اليوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خري".

وأرجع الحريقين "نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار"، دون أن يحمل أحدا المسؤولية، قائلًا: إنه "بتوفيق الله السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما".
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