في عهد السيسي.. افتتاح مستشفى القصير المنتظر 15 عاما بـ100 مليون جنيه (صور)

عانت مدينة القصير جنوب محافظة البحر الأحمر، أشد المعاناه منذ أكثر من 15 عاما بسبب تأخر افتتاح مستشفى القصير المركزي، وبدأ الأمل يراوج أفكار وازهان أهالي مدينة القصير حينما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام عمله رئيسًا للجمهورية.





وفي عهد السيسي تحقق الأمل المنتظر منذ أكثر من 15 عاما لافتتاح مستشفى القصير المركزي التي تم افتتاحها في العام القبل الماضي بتكلفة بلغت 100 مليون جنيها لتخدم أهالي مدينة القصير وبعض المدن المجاورة وأيضا القطاع السياحى بالقصير والمدن المجاوره.









بتكلفة 100 مليون جنيها افتتاح مستشفى القصير المركزي في عهد السيسي





افتتحت وزارة الصحة والسكان مستشفى القصير المركزي الجديد بمحافظة البحر الأحمر، بتكلفة إجمالى بلغت 100 مليون جنيه شاملة المباني والتجهيزات بسعة 67 سرير، لتصيح صرح طبي عظيم أقصى جنوب محافظة البحر الأحمر.





الخدمات الطبية المقدمة





تقدم مستشفى القصير المركزي خدمة طبية علاجية مميزة ومن الخدمات الطبية تنقسم بالمستشفى إلي 59 سرير إقامة، استقبال وطوارئ، 9 عيادات خارجية، 2 غرفة عمليات، 8 أسرة عناية مركزة، 7 غسيل كلوي، بالإضافة إلى معمل، وجهازي أشعة أحدهما مقطعية والأخرى عادية.





10 أسرة رعاية و3 أجهزة تنفس صناعى





تحتوي المستشفى أيضا على 10 أسرة رعاية مركزة، و3 أجهزة تنفس صناعى، و64 سريرا داخليًا و10 حضانات للأطفال و11 ماكينة للغسيل الكلوى و3 غرف للعمليات وقسم للأشعة يحتوى على أجهزة أشعة عادية ومقطعية و2 سونار، بالإضافة إلى 9 عيادات فى تخصصات باطنة وجراحة وأطفال وأسنان ونسا وأنف وأذن ورمد ومعمل للتحاليل الطبية، ووحدة للمناظير.





وتم تزويد المستشفى مؤخرا بجهاز حديث للتعقيم داخل غرف العمليات وآخر للمتابعة المركزية للعلامات الحيوية للأطفال في قسم الحضانات.





ومن جانبه قال الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، تم التعاقد مع عدد كبير من الاستشاريين والاخصائيين من الأطباء المشهود لهم بالكفاءة من بعض الجامعات الكبرى لتكون بها جميع التخصصات لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين من أهالى مدينة القصير والمدن المجاوره.



