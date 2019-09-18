الإبراشي: الإخوان ميقدروش يحشدوا 20 واحد لمظاهرة (فيديو)

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن مؤسسات الدولة المختلفة تم بنائها بدم الشعب المصري، مضيفًا أن الشعب الذي خرج في ثورة 30-6 كان على علم بأن مليشيات الإخوان تترصد له في الشوارع، ورغم ذلك خرج من أجل إزاحة هذا الحكم الإخواني الفاشي، متابعًا: "عائلات مصر لم تخاف من النزول إلى الشوارع لإزالة الإخوان، لذلك العائلة المصرية أكثر حرصا على الحفاظ على الوطن".





وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن هناك ضرورة لقيام كل مواطن بدور في دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة، خاصة أن هذه الفترة تشهد وجود بعض الاشخاص يقومون بالإساءة لمؤسسات الدولة المصرية، خاصة الجيش.





ولفت إلى أن كافة محاولات الإخوان لإسقاط مصر فشلت، وهذا يرجع لوعي الشعب المصري، متابعًا: الإخوان غير قادرين على حشد مظاهرة من 20 شخصًا، ليس لديهم ظهير لإعداد أي حشد الآن".





وقال وائل الإبراشي، خلال تصريحات صحفية سابقة، إن جماعة الإخوان الإرهابية تعمل على الإساءة لمؤسسات الدولة، من خلال إثارة بعض الشائعات والأكاذيب، في محاولة منها لإفشال المشروع الوطني للدولة المصرية، ولكن كافة محاولات الإخوان فشلت بسبب وعي الشعب المصري.





ولفت إلى أن الشخصيات التي تنتقد الدولة، ليس لديها أي معلومة حقيقية ولا تملك سوى شجاعة الانحطاط، وتصدير الشتائم، معقبًا: "جماعة الإخوان الإرهابية تلجأ إلى شخصيات شديدة الانحطاط، من اجل الاساءة للقوات المسلحة المصرية".