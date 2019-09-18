أنغام: مصر أقوى مع السيسي (فيديو)

أعربت المطربة أنغام، تأييدها للرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يتفانى فى حب مصر وخدمة الوطن.

وأكدت خلال فيديو بثته عبر حسابها بموقع "إنستجرام" أن إرادة المصريين أقوى من كافة الاعداء التى يعملون ليل نهار على نشر الفتن والأكاذيب والشائعات من أجل النيل من مصر وشعبها.

مكانة مصر

وأشارت إلى أن مكانة مصر قوية وستقوى فى المستقبل فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يسعى لبناء مؤسسات الدولة القوية لها رؤية وخطط استراتيجية طويلة المدى.

وتابعت "أنغام":"طول عمرنا والمصريين مؤمنين أن مصر أم الدنيا وهتفضل أم الدنيا ..وهتفضل أم الدنيا أكتر معاك يا ريس وبجشنا وإردتنا ..احنا معاك يا ريس".



تكريم أنغام من مهرجان الفضائية



تم تكريم أنغام من قبل مهرجان القنوات الفضائية الذى أقيم يوم الجمعة الماضى بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة،وتم تكريم عدد كبير من النجوم منهم محمد رمضان وإسعاد يونس وأحمد بدير وأحمد رزق وأحمد داوود وادوارد ومنة فضالي ونرمين الفقي والإعلامية انجي علي واياد نصار وانجي المقدم ومروة عبد المنعم وهاني مهنا وهنادي مهنا وسيد رجب ومصمم الأزياء العالمي هاني البحيري.



وبعد تكريمه، نشرت أنغام صورة لها أثناء التكريم عير حسابها الرسمى على موقع "إنستجرام" وعلقت أنغام على الصورة قائلة: "الحمدلله.. جائزة أفضل مطربة لعام ٢٠١٩"،وعبرت عن سعادتها بالتكريم قائلة: "أشكر إدارة المهرجان على تكريمي، كما أقدم الشكر لجميع من تم تكريمهم خلال الحفل".



حفل أنغام فى الإسكندرية



كما تحيى أنغام حفلاً جماهيرياً ضخماً، يوم الخميس الموافق 19 من شهر سبتمبر الحالى ببرج العرب بمدينة الإسكندرية.



يشار أن آخر أغانى أنغام أغنية "11 راجل فى الملعب" لدعم المنتخب الوطنى فى كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى مصر.



حفل أنغام بالتجمع الخامس

وتستعد أيضا لإحياء حفلا غنائيا ضخما فى التجمع الخامس يوم 27 سبتمبر القادم بمصاحبة أوركسترا المايسترو هانى فرحات، ومن المنتظر حضور جماهيرى كبير بعد عودتها لإحياء حفلاتها بالقاهرة.



ومن المقرر أن تقدم لجمهورها عددا من أغانيها القديمة وأغانى ألبومها الأخير "حالة خاصة جدا" ومنها "سيدى وصالك، طول ما انت بعيد، عرفهابيا، عمرى معاك، أتجاه واحد، جنبك مكانى، حته ناقصه، أكتب لك تعهد، النهاية، هتقول لربنا ايه ولا دبلت مطمنه، ياريتك فاهمنى، بقول نسياك.



طرحت أنغام مؤخرا ألبوم "حالة خاصة جدًا"، يضم 14 أغنية، ظهرت كل منها بشكل فيديو كليب "ليريكال" عبر منصة يوتيوب، وأغانى الألبوم هي: "حالة خاصة جداً" كلمات أمير طعيمة ألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد إبراهيم، و"هتقول لربنا إيه" كلمات أمير طعيمة، ألحان مدين توزيع أحمد إبراهيم، و"حبايبنا" كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد حمزة، توزيع أحمد إبراهيم، "على حسك في أيامي" كلمات جمال الخولي، ألحان خالد عز، توزيع أحمد إبراهيم، "ولا دبلت" كلمات نورالدين محمد، ألحان أحمد العتباني، توزيع أحمد إبراهيم.



لمحات من حياتها الشخصية



ولدت في الإسكندرية، والدها هو الموسيقار محمد علي سليمان و ساعدها فى نبوغ موهبتها وساهم في تقديمها فى عدة حفلات ومناسبات، كانت تؤدي أغاني لأم كلثوم وليلى مراد وغيرها، وفي منتصف التسعينيات قررت التخلي عن اللون الكلاسيكي، وعدم الاستمرار في نفس المسار الذي وضعها فيه والدها، نجحت في تقديم عدة ألبومات عديدة وحققت من خلالها نجاحا كبيرا ،شقيقتها هى الفنانة الراحلة غنوة سليمان، تزوجت من مهندس الصوت "مجدي عارف" وانجبت ابنها "عمر"،ثم انفصلت عنه و تزوجت بالموزع الموسيقي الكويتي فهد محمد الشلبي عام 2004 بعد علاقة عمل طرحت خلال هذه الفترة دويتو جمعها مع زوجها فهد بمناسبة عيد الحب عام 2005، وانجبت منه عبد الرحمن، وفي سبتمبر 2007 رفعت دعوى خلع من زوجها الموزع الموسيقى فهد الشلبي بعد زواج دام 3 سنوات، وتزوجت فى أكتوبر 2011 من الفنان أحمد عز وانفصلا عام 2014، وفي فبراير 2019 أعلنت زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

تستعد الفنانة أنغام لإحياء حفلا غنائيا كبيرا فى مدينة السعودية يوم الأحد 22سبتمبر القادم وذلك ضمن حفلات اليوم الوطنى،حيث قامت بنشر البوستر الخاص بالحفل من خلال حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".