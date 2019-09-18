اسعار الدولار اليوم الأربعاء 18/9/2019.. والعملة الأمريكية تواصل الإنهيار أمام الجنيه
الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 12:13 ص
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الفجر الاقتصادي
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اسعار الدولار اليوم
تراجعت اسعار الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء، اليوم الأربعاء، ليواصل الاقتراب من مستوي الـ 16 جنيه، بعد أن تراجع خلال تعاملات أمس بنحو 12 قرش، ليسجل بالبنك المركزي سعر الدولار 16٫28 للشراء مقابل 16٫30 للبيع.
اسعار الدولار بالبنوك :
بلغت اسعار الدولار بحسب تحديث الدولار لايف كالتالي، البنك التجاري الدولي 16.27 جنيه للشراء مقابل 16.37 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك البركة سعر 16.32 جنيه للشراء مقابل 16.42 جنيه للبيع، وسط تراجع فى الطلب على العملة الأمريكية بجانب إعلان البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي النقدي بنحو 45 مليار دولار.
وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس 16.29 جنيه للشراء مقابل 16.39 جنيه للبيع، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.31 جنيه للشراء، و16.41 جنيه للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان سعر 16.28 جنيه للشراء، و16.38 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سعر 16.28 جنيه للشراء، و16.38 جنيه للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول 16.29 جنيه للشراء مقابل 16.39 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الأفريقي د 16.30 جنيه للشراء مقابل16.40 جنيه للبيع .
اسعار الدولار فى البنوك المصرية
|
البنك
|
اسعار شراء الدولار
|
اسعار بيع الدولار
|
اسعار الدولار في البنك المركزي
|
16٫28
|
16٫3058
|
اسعار الدولار في
بنك مصر
|
16.30
|
16.40
|
اسعار الدولار في
البنك الأهلي
|
16.30
|
16.40
|
اسعار الدولار في
بنك القاهرة
|
16.30
|
16.40
|
اسعار الدولار في
بنك الإسكندرية
|
16.28
|
16.38
|
اسعار الدولار في
البنك التجاري الدولي
|
16.27
|
16.37
|
اسعار الدولار في
مصرف أبوظبي الإسلامي
|
16٫31
|
16.41
|
اسعار الدولار في
بنك عودة
|
16.30
|
16.40
سعر الدولار العالمي
تراجعت اسعار الدولار التراجع خلال تعاملات أمس الثلاثاء، أمام سلة العملات الاساسية مع ترقب نتيجة اجتماع لجنة السياسة النقدية داخل بنك الاحتياطي الفيدرالي حول معدل الفائدة مع توقعات بتخفيضها.
وسبق أن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لأول مرة منذ الأزمة العالمية إلى مستوى يتراوح بين 2 بالمائة إلى 2.25 بالمائة.
وارتفع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بأكثر من التقديرات خلال الشهر الماضي، كما صعدت ثقة بناة المنازل الأمريكية لأعلى مستوى في 11 شهراً، وتسبب حادث الهجوم على معامل شركة أرامكو السعودية يوم السبت الماضي في اضطرابات واسعة في العالم، حيث أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط، وتقلبات بأسواق الأسهم واتجاه التعاملات إلى أصول الملاذ الآمن.
وانخفض الدولار أمام اليورو بنحو 0.5 بالمائة إلى 1.1055 دولار، فيما استقر أمام الين عند بالمائة عند 108.15 ين.
وتراجعت اسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.4 % إلى 1.2482 دولار، كما استقرت أمام الفرنك السويسري عند 0.9931 فرنك، بالتزامن مع تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة عند 98.321 .
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