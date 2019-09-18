اسعار الدولار اليوم الأربعاء 18/9/2019.. والعملة الأمريكية تواصل الإنهيار أمام الجنيه

اسعار الدولار اليوم

تراجعت اسعار الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء، اليوم الأربعاء، ليواصل الاقتراب من مستوي الـ 16 جنيه، بعد أن تراجع خلال تعاملات أمس بنحو 12 قرش، ليسجل بالبنك المركزي سعر الدولار 16٫28 للشراء مقابل 16٫30 للبيع.

اسعار الدولار بالبنوك :

وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس 16.29 جنيه للشراء مقابل 16.39 جنيه للبيع، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.31 جنيه للشراء، و16.41 جنيه للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان سعر 16.28 جنيه للشراء، و16.38 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سعر 16.28 جنيه للشراء، و16.38 جنيه للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول 16.29 جنيه للشراء مقابل 16.39 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الأفريقي د 16.30 جنيه للشراء مقابل16.40 جنيه للبيع .

وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس 16.29 جنيه للشراء مقابل 16.39 جنيه للبيع، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.31 جنيه للشراء، و16.41 جنيه للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان سعر 16.28 جنيه للشراء، و16.38 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سعر 16.28 جنيه للشراء، و16.38 جنيه للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول 16.29 جنيه للشراء مقابل 16.39 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الأفريقي د 16.30 جنيه للشراء مقابل16.40 جنيه للبيع .

بلغت اسعار الدولار بحسب تحديث الدولار لايف كالتالي، البنك التجاري الدولي 16.27 جنيه للشراء مقابل 16.37 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك البركة سعر 16.32 جنيه للشراء مقابل 16.42 جنيه للبيع، وسط تراجع فى الطلب على العملة الأمريكية بجانب إعلان البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي النقدي بنحو 45 مليار دولار.

بلغت اسعار الدولار بحسب تحديث الدولار لايف كالتالي، البنك التجاري الدولي 16.27 جنيه للشراء مقابل 16.37 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك البركة سعر 16.32 جنيه للشراء مقابل 16.42 جنيه للبيع، وسط تراجع فى الطلب على العملة الأمريكية بجانب إعلان البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي النقدي بنحو 45 مليار دولار.

سعر الدولار العالمي

تراجعت اسعار الدولار التراجع خلال تعاملات أمس الثلاثاء، أمام سلة العملات الاساسية مع ترقب نتيجة اجتماع لجنة السياسة النقدية داخل بنك الاحتياطي الفيدرالي حول معدل الفائدة مع توقعات بتخفيضها.





وسبق أن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لأول مرة منذ الأزمة العالمية إلى مستوى يتراوح بين 2 بالمائة إلى 2.25 بالمائة.





وارتفع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بأكثر من التقديرات خلال الشهر الماضي، كما صعدت ثقة بناة المنازل الأمريكية لأعلى مستوى في 11 شهراً، وتسبب حادث الهجوم على معامل شركة أرامكو السعودية يوم السبت الماضي في اضطرابات واسعة في العالم، حيث أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط، وتقلبات بأسواق الأسهم واتجاه التعاملات إلى أصول الملاذ الآمن.





وانخفض الدولار أمام اليورو بنحو 0.5 بالمائة إلى 1.1055 دولار، فيما استقر أمام الين عند بالمائة عند 108.15 ين.



