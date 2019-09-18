"القومي للطفولة" يدشن "لعبة" للأطفال للتعبير عن مشاعرهم (فيديو)
الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 02:25 ص
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داليا الحسين
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أعلنت سارة عزيز، عضو لجنة الشباب بالمجلس القومي للمرأة ومُصممة لعبة الأطفال "سيفلينجس" عن إطلاق المجلس لعبة "سيفلينجس" الخميس المقبل، مشيرة إلى أن اللعبة الهدف منها تعبير الأطفال عن مشاعرهم.
وقالت "عزيز" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" على فضائية "cbc" اليوم الثلاثاء، إن لعبة "سيفلينجس" تعلم الطفل التواصل والقدرة على التعبير على المشاعر، والذكاء الوجداني، ومفاهيم المساواة بين الجنسين.
وأضافت عضو لجنة الشباب بالمجلس القومي للمرأة ومُصممة لعبة الأطفال "سيفلينجس" أن اللعبة تهدم الصورة النمطية التي ترسخها الأسرة في نفوس الأبناء، موضحة أن الطفل الولد في اللعبة يمكن أن يبكي والفتاة تكون مسئولة.
وتابعت: "تعليم الأطفال التعبير عن مشاعرهم يساعدهم على احترام مشاعر بعضهم البعض بعد ذلك وتختفي ظاهر التنمر والتحرش"، مشيرة إلى أن هناك إقبال من الأطفال على اللعبة.
ونوهت بأن الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، والدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة سيشهدان حفل التدشين.
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