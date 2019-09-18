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اسعار الذهب اليوم الأربعاء 18/9/2019.. وبشري سارة لحائزي المعدن الأصفر

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 12:00 ص
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اسعار الذهب اليوم الأربعاء 18/9/2019.. وبشري سارة لحائزي المعدن الأصفر
اسعار الذهب
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الفجر الاقتصادي
 
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عاودت اسعار الذهب الارتفاع خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتصعد بنحو 5 جنيهات بدعم من الارتفاع العالمي في سعر الذهب مع تزايد التوترات الجيوسياسية بعد الحادث الإرهابي على شركة أرمكو السعودية وتوقعات بإعلان الاحتياطي الفيدرالي تراجع اسعار الفائدة، وهبوط سعر الدولار.

اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة:

ارتفع سعر الذهب عيار 18 ليسجل 591.62 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 690.23 جنيهًا للجرام  والذهب عيار  24 سعر 788.82 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,534 جنيه.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية              

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

777 إلى 789

عيار 22 

712 إلى 714

عيار 21

680 إلى 682

عيار 18

583 إلى 585

عيار 14

453 إلى 455

عيار 12

389 إلى 390

الاونصة

24.169 إلى 24.240

الجنيه الذهب

5,440 إلى 5,456

الكيلو

777.143 إلى 779.429

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 788.82 جنيه     

 48.30$

سعر الذهب عيار 22

 723.09جنيه

 44.27$

اسعار الذهب عيار 21

690.23جنيه       

42.26$

اسعار الذهب عيار 18

 591.62جنيه

36.22$

سعر الذهب عيار 14

460.15جنيه

28.17$

سعر الذهب عيار 12

394.41جنيه

24.15 $

سعر الذهب عيار 9

295.81جنيه

18.11 $

اسعار أوقية الذهب

24,532 جنيه

1,502 $

اسعار جنيه الذهب

5,534 جنيه

337.58 $

اسعار كيلو الذهب

788,816 جنيه

48,296 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصري                 

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

16 سبتمبر

787.43

689.01

590.58

459.33

393.71

15 سبتمبر

780.57

683.02

585.44

455.34

390.29

14 سبتمبر

780.57

683.02

585.44

455.34

390.29

13 سبتمبر

786.28

688.01

589.72

458.66

393.14

12 سبتمبر

790.50

691.70

592.88

461.47

395.25

11 سبتمبر

791.08

692.21

593.32

461.47

395.54

10 سبتمبر

786.26

687.99

589.70

458.65

393.1

9 سبتمبر

825.13

694.39

595.18

462.92

396.78

8 سبتمبر

792.12

693.12

594.10

462.07

396.06

7 سبتمبر

792.12

693.12

594.10

462.07

396.06

 

اسعار الذهب عالميا

ارتفعت اسعار الذهب بنهاية التعاملات أمس الثلاثاء، للجلسة الثانية على التوالي بدعم من تراجع الدولار مع ترقب اعلان لجنة السياسات النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض معدل الفائدة، بجانب التطورات الجيوسياسية بعد الهجوم الإرهابى على شركة "أرامكو" السعودية، مما يرفع الأقبال على الملاذات الأمنة للاستثمار .

وصعد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.1 بالمائة إلى 1513.40 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ جلسة 6 سبتمبر الجاري، وارتفعت اسعار التسليم الفوري بنسبة 0.4 بالمائة عند 1504.77 دولار للأوقية، بالتزامن مع  تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.4 بالمائة إلى 98.206 .

وفي جلسة أمس الأول صعدت أسعار الذهب بنحو 12 دولاراً عند تسوية ،  بعد أن حقق خسائر قياسية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليعاود الصعود بدعم من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط التي دفعت المستثمرين لحيازة الأصول الآمنة، بجانب تعرض أسواق الأسهم العالمية للهبوط  بقيادة البورصة السعودية مع تزايد المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط في أعقاب هجوم تعرضت له معامل نفطية سعودية من قبل طائرات درون، وتسبب الهجوم في قلق حيال تصعيد الموقف الأمني في الشرق الأوسط؛ ما تسبب في صعود حاد لأسعار النفط بعد توقف 50 بالمائة تقريباً من إنتاج السعودية من الخام.

و ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنحو 0.8 بالمائة ما يعادل 12 دولاراً ليصل إلى 1511.50 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 6 سبتمبر الجاري .

وبحلول الساعة 5:58 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.9 بالمائة ما يعادل صعود 13.80 دولار مسجلاً مستوى 1502.33 دولار .

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