اسعار الذهب اليوم الأربعاء 18/9/2019.. وبشري سارة لحائزي المعدن الأصفر
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
777 إلى 789
|
عيار 22
|
712 إلى 714
|
عيار 21
|
680 إلى 682
|
عيار 18
|
583 إلى 585
|
عيار 14
|
453 إلى 455
|
عيار 12
|
389 إلى 390
|
الاونصة
|
24.169 إلى 24.240
|
الجنيه الذهب
|
5,440 إلى 5,456
|
الكيلو
|
777.143 إلى 779.429
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
788.82 جنيه
|
48.30$
|
سعر الذهب عيار 22
|
723.09جنيه
|
44.27$
|
اسعار الذهب عيار 21
|
690.23جنيه
|
42.26$
|
اسعار الذهب عيار 18
|
591.62جنيه
|
36.22$
|
سعر الذهب عيار 14
|
460.15جنيه
|
28.17$
|
سعر الذهب عيار 12
|
394.41جنيه
|
24.15 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
295.81جنيه
|
18.11 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
24,532 جنيه
|
1,502 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,534 جنيه
|
337.58 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
788,816 جنيه
|
48,296 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصري
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
16 سبتمبر
|
787.43
|
689.01
|
590.58
|
459.33
|
393.71
|
15 سبتمبر
|
780.57
|
683.02
|
585.44
|
455.34
|
390.29
|
14 سبتمبر
|
780.57
|
683.02
|
585.44
|
455.34
|
390.29
|
13 سبتمبر
|
786.28
|
688.01
|
589.72
|
458.66
|
393.14
|
12 سبتمبر
|
790.50
|
691.70
|
592.88
|
461.47
|
395.25
|
11 سبتمبر
|
791.08
|
692.21
|
593.32
|
461.47
|
395.54
|
10 سبتمبر
|
786.26
|
687.99
|
589.70
|
458.65
|
393.1
|
9 سبتمبر
|
825.13
|
694.39
|
595.18
|
462.92
|
396.78
|
8 سبتمبر
|
792.12
|
693.12
|
594.10
|
462.07
|
396.06
|
7 سبتمبر
|
792.12
|
693.12
|
594.10
|
462.07
|
396.06
ارتفعت اسعار الذهب بنهاية التعاملات أمس الثلاثاء، للجلسة الثانية على التوالي بدعم من تراجع الدولار مع ترقب اعلان لجنة السياسات النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض معدل الفائدة، بجانب التطورات الجيوسياسية بعد الهجوم الإرهابى على شركة "أرامكو" السعودية، مما يرفع الأقبال على الملاذات الأمنة للاستثمار .
وصعد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.1 بالمائة إلى 1513.40 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ جلسة 6 سبتمبر الجاري، وارتفعت اسعار التسليم الفوري بنسبة 0.4 بالمائة عند 1504.77 دولار للأوقية، بالتزامن مع تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.4 بالمائة إلى 98.206 .
وفي جلسة أمس الأول صعدت أسعار الذهب بنحو 12 دولاراً عند تسوية ، بعد أن حقق خسائر قياسية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليعاود الصعود بدعم من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط التي دفعت المستثمرين لحيازة الأصول الآمنة، بجانب تعرض أسواق الأسهم العالمية للهبوط بقيادة البورصة السعودية مع تزايد المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط في أعقاب هجوم تعرضت له معامل نفطية سعودية من قبل طائرات درون، وتسبب الهجوم في قلق حيال تصعيد الموقف الأمني في الشرق الأوسط؛ ما تسبب في صعود حاد لأسعار النفط بعد توقف 50 بالمائة تقريباً من إنتاج السعودية من الخام.
و ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنحو 0.8 بالمائة ما يعادل 12 دولاراً ليصل إلى 1511.50 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 6 سبتمبر الجاري .
وبحلول الساعة 5:58 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.9 بالمائة ما يعادل صعود 13.80 دولار مسجلاً مستوى 1502.33 دولار .
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