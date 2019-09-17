شركة "سابك" تشكر القيادة بعودة إمدادات النفط إلى السوق

أعرب يوسف بن عبدالله البنيان، رئيس مجلس إدارة لجنة مصنّعي البتروكيماويات، نائب رئيس مجلس إدارة (سابك) والرئيس التنفيذي، عن سعادته بالبشرى التي نقلها وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وعن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للمواطنين وللعالم أجمع؛ بعودة إمدادات النفط إلى السوق لما كانت عليها قبل الاعتداء التخريبي، الذي استهدف معملي شركة (أرامكو) في محافظة بقيق وهجرة خريص.

وقال البنيان في بيان: "يشرفني أن أتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين، ولولي عهده الأمين، على القيادة الحكيمة للوطن الغالي، والتوجيهات السديدة للحكومة الرشيدة، والدعم غير المحدود لكل القطاعات العامة والصناعية والخاصة، وتحديدًا صناعة البتروكيماويات في المملكة".

وأضاف البنيان: "كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، على موقفه الداعم للصناعات البتروكيماوية لتقليل وتحجيم تأثير انخفاض الإمدادات، والعمل على عودتها إلى مستواها الطبيعي بنهاية شهر سبتمبر الجاري، بالإضافة إلى التميز والتفوق في إدارة الأزمة، وسرعة استجابة جميع الجهات الحكومية وتكامل أدوارها، واحترافية تعامل شركة (أرامكو)، وكفاءة نظام الطوارئ، والجهود المتصلة من فريق العمل، الأمر الذي ساعد في تجاوز هذه الأزمة، والتأكيد على موثوقية المملكة كمزود عالمي للطاقة، وعامل رئيسي في استقرار السوق العالمية".

نقل وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز بشرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بنعبدالعزيز آل سعود وولي عهده للمواطنين والمواطنات ومحبي هذه الدولة بعودة الإمدادات البترولية لما كانت عليه قبل الساعة 3 و 43 دقيقة، جراء العمل التخريبي السافر على منشأتي النفط في بقيق وخريص التابعتين لشركة أرامكو السعودية يوم السبت الماضي.



وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن إمدادات السعودية من النفط عادت إلى مستوياتها قبل الهجوم على مرافق شركة أرامكو، لافتا إلى أن المعروض النفطي للمملكة عاد بالكامل بعد هجمات الأسبوع الجاري التي قلصت الإنتاج إلى النصف، مبينا أن طاقة المملكة تصل إلى 11 مليون برميل بنهاية شهر سبتمبر الحالي، وإلى 12 مليون برميل يوميا بنهاية شهر نوفمبر القادم.



وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم (الثلاثاء) في جدة بحضور الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو المهندس أمين الناصر، ورئيس مجلس إدارة شركة أرامكو ياسر الرميان، أن أرامكو مستعدة للطرح الأولي لأسهمها بغض النظر عن الأحداث الإرهابية التي حصلت أخيرا، مفصحا عن قدوم فريق دولي إلى السعودية الفترة القادمة، للتحقيق في الحادثة، خاصة أن الحكومة جادة في متابعة المسؤول عن الأعمال التخريبية المشينة.



وبين وزير الطاقة أن أسعار البنزين والديزل المحلية للربع القادم لن تتأثر بالأحداث الماضية، مؤكدا أن إمدادات الكهرباء والمياه المحلية لم تتأثر بالسحب من الاحتياطيات، إذ تم السحب من أنواع أخرى من الوقود. وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن إنتاج النفط سيبلغ 9.89 مليون برميل يوميا في أكتوبر وأن أكبر بلد مصدر للخام في العالم سيواصل إمداد عملائه بكميات كاملة في الشهر الحالي، ووعد بأن السعودية ستواصل تصديرها للنفط.