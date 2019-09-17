بفستان أزرق مكشوف الساق مريهان حسين فى أحدث إطلالتها



وكانت نشرت الفنانة ميريهان حسين، صورة جديدة لها من خلال حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، ظهرت فيها وهى ترتدى فستان باللون الأصفر، واعتمدت على خصلات الشعر المموجة ، ووضعت ميك هادئ.



مشاركة ميرهان فى قيد عائلى

يشار أن ميرهان حسين يعرض لها حاليا مسلسل "قيد عائلي" على قناة dmc، وهو من بطولة عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، صلاح عبدالله، ومن إخراج تامر حمزة



مشاركة ميرهان فى دراما رمضان

يشار أن ميرهان شاركت فى الماراثون الرمضانى الماضى بمسلسلين هما "علامة إستفهام"، "بركة"



يذكر أن مسلسل "بركة"بطولة عمرو سعد، هالة فاخر، عبد الرحمن أبو زهرة، سميرة عبد العزيز، محمد لطفى، كمال ابو ريا، هنادى مهنى، إنعام سالوسة،تأليف محمد الشواف.



مسلسل "علامة إستفهام" من تأليف إسلام حافظ، إخراج سميح النقاش بطولة محمد رجب ، هيثم أحمد زكي ، ميرهان حسين ،إدوارد ،عبدالرحمن أبو زهرة.







ميرهان تطالب متابعيها بعمل فولو لمحمود

نشرت الفنانة ميرهان حسين مؤخرا صورة لها من خلال حسابها الرسمى على موقع" إنستجرام "وذلك خلال زيارتها لأحد الأطفال المرضى، وطلبت من متابعيها عمل متابعة لصفحته.



وعلقت على الصور قائلة: "محمود صاحبي الصغير الجميل البطل اللي أنا بتعلم منه الصبر والقوة والإيمان، محمود قالي إن نفسه يبقا عنده فولوورز كتير وأنا شايفة إن اللي يعمله فولو هو اللي هيستفيد،محمود هيكون بالنسبة له مثال للقوة والتحدي والرضا والتربية الصالحة ربنا يكرم مامته الجميلة القوية الصبورة ويشفيلها محمود اللي دايما قوي وراضي ودايما بيضحك رغم الابتلاء اللي صعب جدا على أي حد فينا يتحمله.. بليز اعملوا فولو لمحمود وفرحوه بحبك أوي يا حودة".

وعلقت قائلة عليها :"نسيب بقا راندا والمصيبة اللى حلت على دماغها ربنا يكون فى عونها ونرجع للسمورة. .مين شاف حلقة قيد عائلى النهاردة؟طب ايه رأيكوا فى سمر النهاردة؟؟".