ريال مدريد يقدم عرضا خرافيا لضم صفقة القرن.. تعرف على تفاصيل العرض





أكدت وسائل إعلام إسبانية مواصلة ريال مدريد الإسباني سعيه من أجل الحصول على خدمات نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بعد أن وضعه الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي على رأس قائمة أولوياته لضمه في الفترة المقبلة.





وأفاد الإسباني إدواردو الصحفي في برنامج الشرنجيتو بأن إدارة الميرينجي دخلوا في مفاوضات فعلية مع باريس سان جيرمان الفرنسي لضم كيليان مبابي، وتوصلوا لاتفاق يقضي بانضمامه إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيف المقبلة بمقابل مادي خيالي قد تصل قيمته إلى 275 مليون يورو ليصرف بذلك الملكي النظر عن التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا.





وأشارت التقارير إلى أن نيمار خرج أيضاً من حسابات برشلونة فريقه السابق الذي يدخل صراعاً شرساً في الوقت حالي مع ريال مدريد ويرغب في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي بعد فشله في استعادة نجمه البرازيلي إلى صفوفه مرة أخرى ولكن سيكون اللاعب أقرب لريال مدريد الذي يرغب في جعله الأغلى على مستوى العالم.





وألمحت التقارير الصحفية أن عقد لاعب كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي في عام 2022 ولكن النجم الفرنسي ألمح في وقت سابق إلى رغبته في بدء تجربة جديدة في صفوف نادي آخر لذلك بدأت عدد من الأندية في التحرك من أجل حسم المفاوضات مع النجم الفرنسي.





وكان النجم الفرنسي كليان مبابي وجه لمنافسيه رسالة تفيد بأن عودته للملاعب باتت قريبة عن طريق نشر مقطع فيديو له عبر مواقع التواصل الإجتماعي وهو يتدرب بشكل فردي أثناء تعافيه من إصابة في الفخذ.





وحذر النجم الفرنسي كيليان مبابي من أن عودته إلى العمل ستكون وشيكة، حيث سيواجه باريس سان جيرمان نظيره ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل في افتتاح مرحلة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وكان من المتوقع ألا يتدرب مبابي مع باقي المجموعة حتى الأسبوع الماضي باستثناء أي ظروف غير متوقعة لن يشارك فيها في اللقاء ضد فريق كتيبة الفرنسي زين الدين زيدان.



