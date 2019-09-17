ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ريال مدريد يقدم عرضا خرافيا لضم صفقة القرن.. تعرف على تفاصيل العرض

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 11:47 م
Advertisements
ريال مدريد يقدم عرضا خرافيا لضم صفقة القرن.. تعرف على تفاصيل العرض
ريال مدريد
Advertisements
طباعة
ريهام عبد المحسن
 
Advertisements

أكدت وسائل إعلام إسبانية مواصلة ريال مدريد الإسباني سعيه من أجل الحصول على خدمات  نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بعد أن وضعه الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي على رأس قائمة أولوياته لضمه في الفترة المقبلة.

وأفاد الإسباني إدواردو الصحفي في برنامج الشرنجيتو بأن إدارة الميرينجي دخلوا في مفاوضات فعلية مع باريس سان جيرمان الفرنسي لضم كيليان مبابي، وتوصلوا لاتفاق يقضي بانضمامه إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيف المقبلة بمقابل مادي خيالي قد تصل قيمته إلى 275 مليون يورو ليصرف بذلك الملكي النظر عن التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وأشارت التقارير إلى أن نيمار خرج أيضاً من حسابات برشلونة فريقه السابق الذي يدخل صراعاً شرساً في الوقت حالي مع ريال مدريد ويرغب في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي بعد فشله في استعادة نجمه البرازيلي إلى صفوفه مرة أخرى ولكن سيكون اللاعب أقرب لريال مدريد الذي يرغب في جعله الأغلى على مستوى العالم.

وألمحت التقارير الصحفية أن عقد لاعب كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي في عام 2022 ولكن النجم الفرنسي ألمح في وقت سابق إلى رغبته في بدء تجربة جديدة في صفوف نادي آخر لذلك بدأت عدد من الأندية في التحرك من أجل حسم المفاوضات مع النجم الفرنسي.

وكان النجم الفرنسي كليان مبابي وجه لمنافسيه رسالة تفيد بأن عودته للملاعب باتت قريبة عن طريق نشر مقطع فيديو له عبر مواقع التواصل الإجتماعي وهو يتدرب بشكل فردي أثناء تعافيه من إصابة في الفخذ.

وحذر النجم الفرنسي كيليان مبابي من أن عودته إلى العمل ستكون وشيكة، حيث سيواجه باريس سان جيرمان نظيره ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل في افتتاح مرحلة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
وكان من المتوقع ألا يتدرب مبابي مع باقي المجموعة حتى الأسبوع الماضي باستثناء أي ظروف غير متوقعة لن يشارك فيها في اللقاء ضد فريق كتيبة الفرنسي زين الدين زيدان.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: نيمار مبابي ريال مدريد برشلونة باريس سان جيرمان
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2019
اوراوا ريد دياموندز - اليابان
1
x
12:30
1
شنغهاي - الصين
الهلال - السعودية
3
x
19:00
1
الاتحاد - السعودية
دوري أبطال أوروبا
انتر ميلان - إيطاليا
1
x
18:55
1
سلافيا براغ - التشيك
ليون - فرنسا
1
x
18:55
1
زينيت سانت بطرسبرغ - روسيا
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
0
x
21:00
0
برشلونة - أسبانيا
نابولي - إيطاليا
2
x
21:00
0
ليفربول - إنجلترا
أياكس أمستردام - هولندا
3
x
21:00
0
ليل - فرنسا
تشيلسي - إنجلترا
0
x
21:00
1
فالنسيا - أسبانيا
ريد بول سالزبورغ - النمسا
6
x
21:00
2
كي آر سي جينك - بلجيكا
بنفيكا - البرتغال
1
x
21:00
2
لايبزيج - ألمانيا