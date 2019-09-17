"الزهراء".. محطة الخيول الأولى في منطقة الشرق الأوسط

مازالت محطة الزهراء للخيول بعين شمس تحتل الصدارة في منظومة تربية الخيل العربي الأصيل، وحرصاً من الدولة على الحفاظ على أهم محطة بمنطقة الشرق الأوسط، فيجري الأن نقل تلك المحطة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، اهتمت دولة الإمارات بعقد تعاون مشترك من أجل نقل المساعدة في نقل المحطة.

واليوم التقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالسفير جمعة مبارك، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة فى القاهرة، بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وناقش الجانبين اهتمام الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة بالاهتمام والمشاركة في مشروع نقل المحطة التي تحتل قيمة تاريخية هائلة.

الأولى في الشرق الأوسط

تأتي محطة "الزهراء للخيول" على رأس "محطات الخيول الكبرى المصدرة لدول العالم"، وتعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، حيث تمتاز بمساحة 60 ألف فدان، وتقع في شارع أحمد عصمت، بمنطقة عين شمس في محافظة القاهرة.

500 حصان عربي

وكشف تقرير صادر عن الهيئة الزراعية المصرية، أن أعداد الخيول بمحطة الزهراء بلغ 500 حصان عربي، وتقع مسؤولية رعايتهم على إدارة الرعاية البيطرية.

وأوضح التقرير أيضاً أن الخيل يتلقى رعاية بيطرية مناسبة، حيث يتم تنفيذ برامج للوقاية ضد الأمراض البكتيرية والفيروسية، من أجل تلافى انتشار أى إصابات مرضية عن طريق تطبيق عوامل الأمان الحيوى والتى تشمل إجراء تطهير دورى لجميع العنابر بمطهرات كيماوية باستعمال قوة دفع المياه بموتور التطهير، بالإضافة إلى استعمال المطهرات الجافة يوميا.

تاريخ التأسيس

يعود تاريخ تأسيس تلك المحطة إلى عام 1908م، وذلك بعد أن كلف قسم تربية الحيوان في الجمعية الزراعية الملكية المصرية بالبدء في تربية الخيول العربية الأصيلة، وفي عام 1928، عقب عهد الملك فؤاد الأول، تم إنشاء المحطة من أجل الحفاظ على أصل الخيول ونسبها.

ظروف الحياة الطبيعية

تعمل محطة الزهراء على تجميع كافة الخيول الموجودة، في مصر وتربيتها في بيئة قريبة لظروف الحياة الطبيعية، كما تحرص المزراعة على وضع سجل خاص بكافة الخيول المتواجدة بها، وأنسابها وسلالاتها، وأسمائها.

الحفاظ على السلالات والكفاءة البيطرية

كما تضع المحطة خطط من أجل الحفاظ على السلالات، والكفاءة البيطرية بجانب السلالات العريقة بداخلها.

كما تستعين "محطة الزهراء" بعدد من المهندسين الزراعيين، من أجل وضع أنظمة تغذية للخيول، فالمصروفات الشهرية للحصان الواحد، تبلغ ما يقرب من 1000جنيه، والتي تعد مصاريف شهرية للتربية والأكل والإقامة داخل المزرعة بجانب الرعاية الطبية.

مهرجان دولي للخيول العربية

تساهم محطة الزهراء في تنظيم مهرجان دولي للخيول العربية الأصلية كل عام، حيث تشارك فيه خيول عربية جميع الدول، ومن خلال هذا المهرجات يتم تنظيم مسابقة لاختيار أجمل خيل في المهرجان، وتساهم المحطة في تنظيم مزادين لبيع الخيول وشرائها.

يساهم المشارك في المهرجان في اختيار أحصنة إناث وذكور أعمارهم أكبر من 4 سنوات، ويمنح المهرجان الحصان المشارك في المسابقة درجة الجودة، وتساعده في الالتحاق بالمسابقات الدولية، وترفع من أسهمه السعرية، ويقوم بالتحكيم في هذة المسابقات حكام دوليون، حيث يحرص المهتمون بتربية الخيول والمستثمرين في العالم على متابعة الخيول الأصيلة.

شورط منح الأحصنة جائزة أجمل حصان

تمنح الأحصنة المشاركة في جائزة"أجمل حصان" جائزة الجمال بناء على تناسق الأعضاء والرأس الجميل، والعيون المستديرة الواسعة، والأذنان الصغيرتان، وعظمة الأنف المقعرة، وفتحات الأنف الواسعة والرقبة الكبيرة المقوصة واستقامة الأرجل.

مهرجان الفروسية

يتم عقد المهرجان في الفترة بين 15 إلى 18 نوفمبر، ويتم الإعلان عن تلك المسابقة قبلها بشهر على الأقل، لمنح فرصة الاستعداد لأصحاب الخيول.

كما يشمل المهرجان أنشطة أخرى مثل "مهرجان الفروسية الشعبية"، من أجل تدريب الخيل على عمل حركات على الموسيقى، بجانب توفير الرعاية الطبية للخيول.