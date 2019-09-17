ولي العهد يبحث مع نائب رئيس سامسونج فرص الاستثمار بالمملكة

اجتمع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مكتبه بجدة، مع نائب رئيس مجلس إدارة شركة سامسونج للإلكترونيات جاي يونج لي.

وبحث الجانبان فرص الاستثمار في المملكة في مجالات التكنولوجيا والصناعة والتشييد والطاقة والمدن الذكية وفرص التعاون الكبيرة بين المملكة ومجموعة سامسونج.

وحضر الاجتماع وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ياسر الرميان، والرئيس والمدير التنفيذي لشركة سامسونج ون بيو هونج.

ويذكر أن أطلقت شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة، رسميًا ولأول مرة في المملكة، أحدث إصدار من سلسلة هواتف Galaxy Note الذكية الرائدة وهما «+10/Galaxy Note10»، والتي تمتاز بتصميم أنيق، وأداء قوي، ووسائل تقنية حديثة تعزز الإنتاجية بشكل أسرع وأفضل لمساعدة المستخدمين على تحقيق أقصى استفادة من كل لحظة يعيشونها.

جاء ذلك في حفل كبير أقامته شركة سامسونج، في فندق هيلتون بجدة، بحضور السيد واي جيه كيم رئيس شركة سامسونج للإلكترونيات بالمملكة، وعدد من كبار المسؤولين بالشركة، ووكلاء سامسونج في المملكة، وممثلي الصحافة والإعلام.

وأعرب السيد واي جيه كيم رئيس شركة سامسونج للإلكترونيات بالمملكة، في كلمة بهذه المناسبة عن سعادته بإطلاق أحدث هواتف سامسونج الذكية الجديدة من سلسلة Galaxy Note، تتويجا لعقد من الابتكار والتقدم في أكبر سلسلة رائدة لسامسونج، لإضفاء مزيد من المتعة والريادة للمستخدمين في المملكة، ومساعدتهم على إدارة أعمالهم وأنشطة حياتهم اليومية بشكل سلس وبمستوى أعلى من المرونة وبالطريقة التي يرغبونها، مؤكدًا في الوقت ذاته حرص سامسونج الدائم على جعل المستخدمين في المملكة من السباقين الأوائل الذين يمتلكون أحدث إصدارات سامسونج الجديدة التي تواكب احتياجاتهم العصرية، وتعزز نمط حياتهم المتجدد بأداء متميّز وأكثر ذكاءً.

وتضمن الحفل العديد من الفقرات الممتعة التي تفاعل معها الجميع بطريقة رائعة، وسط أجواء احتفالية مفعمة بالحماس. حيث أتاحت سامسونج للحضور فرصة الاستمتاع بتجربة هواتفها الجديدة «+10/Galaxy Note10»، والاطلاع عن قرب على المزايا الحديثة والمواصفات المتطورة التي تمتاز بها هذه الهواتف. وعبَر الحضور عن سعادتهم وإعجابهم بخوض هذه التجربة المذهلة مع هواتف «+10/Galaxy Note10» الجديدة، والتي تضمنت أفضل التقنيات، وأحدث الابتكارات، والعديد من الخصائص المحسنة والمزايا الإضافية التي يتمنى توجدها أي مستخدم في هاتفه الذكي لمساعدته على تحقيق المزيد من الانجازات في أعماله واستخدامه اليومي، وتحفيزه على التعبير عن قدراته الإبداعية سواءً كانوا في المنزل أو العمل أو أثناء التنقل.

وتتميّز هواتف «+10/Galaxy Note10» الجديدة بتصميم متطور ليس فقط من ناحية الشكل وإنما أيضًا من ناحية المضمون لتقديم تجربة استخدام مثالية؛ حيث صممت سامسونج كل عنصر من عناصر Galaxy Note10 ليكون أنيقاً ونحيفاً وخالياً من أي عوائق يمكن أن تشتت الانتباه، ليتمكن المستخدمين من التركيز والاهتمام الكامل على الأفكار والمشاريع والمحتوى الأكثر أهمية.

ولأول مرة على الإطلاق، يأتي أحد هواتف سلسلة Galaxy Note في حجمين اثنين، بحيث يمكن للمستهلكين استخدام الحجم الذي يتناسب مع متطلباتهم. ويفتح هاتف Galaxy Note10 الجديد إمكانات لا حصر لها أمام المستخدمين الذين يرغبون في الاستمتاع بمزايا قلم S Pen والقدرات العملية المتعددة في جهاز واحد أنيق يحتوي على شاشة عرض سينمائية لا متناهية من نوع Dynamic AMOLEDبقياس 6.3 بوصة هي الأفضل حتى الآن من سامسونج للاستمتاع بتجربة مشاهدة غامرة بتقنية HDR10+. بينما يتميز هاتف Galaxy Note10+ بأكبر شاشة عرض على الإطلاق سينمائية لا متناهية بقياس 6.8 بوصة بجهاز أنيق سهل الحمل والاستخدام، ويوفر صوراً ومقاطع فيديو أكثر إشراقاً مقارنة مع الأجهزة السابقة.

ويتميز هاتف «+10/Galaxy Note10» بميزة جديدة في قلم S Pen المدمج والمعاد تصميمه، حيث يمكن للمستخدمين تدوين الملاحظات وتحويل الكتابة اليدوية بشكل فوري إلى نص رقمي، إضافة إلى تحويلها إلى مجموعة متنوعة من التنسيقات المختلفة، بما في ذلك برنامج "مايكروسوفت وورد". ويمكن للمستخدمين أيضاً تخصيص الملاحظات عن طريق تقليص أو تكبير أو تغيير لون النص، وتنسيق محاضر الاجتماعات ومشاركتها بنقرات فقط.



















