تعامل أوروبي في مصر.. مدير "سيكم" يكشف تفاصيل مذهلة بمدارس المنظومة (فيديو)

قدم الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامجه "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten" مساء الثلاثاء، فقرة حوارية عن المنظومة التعليمية "سيكم"، مستضيفا جمال السيد، مدير المنظومة التعليمية بـ "سيكم"، ومدربة بالمنظومة.





قال جمال السيد، مدير المنظومة التعليمية بــ"سيكم"، إن منظومة سيكم التعليمية تعتمد على تعليم الأطفال على أرض الواقع وفي الشوارع وفي الحدائق، حيث يقوم الطلاب بالمنظومة بالسير وسط العاملين والمزارعين، مضيفا أن الباصات تقوم بترك التلاميذ قبل المدرسة بـ 500 متر من أجل أن يسيروا على الأقدام هذه المسافة أثناء ذهابهم إلى المدرسة، حتى يكونوا مليئين بالحيوية والطاقة.





وأوضح "السيد"، أن صاحب مؤسسة "سيكم" هو إبراهيم أبو العيش وهو عالم مصري في الكيمياء التطبيقية، وأنشىء المدرسة من أجل نقل الصورة الجيدة في التعليم من أوروبا إلى مصر، مضيفا أن يجب أن تكون البيئة التربوية التي ينشىء بها غنية بالمعلومات، مع تأهيل الطلاب للمستقبل منذ بداية نعومة أظافرهم.





وأشار "السيد"، إلى أنه لا يوجد طوابير في مدارس سيكم للطلاب ولكن تتم عن طريق دوائر، حيث يقف الطلاب مع استاذتهم في دوائر من أجل ان يتعلموا القيم، كما يتم مناداه الطالب، بـ لو سمحت، ومن فضلك.





ومن ناحيتها، قالت أميرة بدوي، معلمة ومدربة بمدرسة "سيكم"، إنها تعمل في "سيكم" منذ 19 عامًا، وعندما عُرض عليها العمل في مؤسسة "سيكم" كمعلمه دخلت ووافقت من باب التجربة.



