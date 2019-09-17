ليلى علوي: فخورة بمشاركتي في المصير







مشاركة ليلى علوى فى مهرجان مالمو

الفنانة ليلى علوى تشارك كعضوة لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان مالمو للسينما العربية فى دورته التاسعة المقرر إقامتها فى يوم 4 أكتوبر وحتى 8 أكتوبر القادم،وتضم لجنة التحكيم المخرج التونسى رضا الباهى والناقد العراقى قيس قاسم، وتضم لجنة الأفلام الوثائقية المبرمج التونسى طارق بن شعبان ،المخرجة الفلسطينية اللبنانية مى مصرى ،المخرج المغربى عبد الإله الجوهرى، أما لجنة الأفلام القصيرة تضم الناقدين وليد سيف من مصر ،نبيل حاجى من الجزائر والمغربية ملاك دحمونى، مدير مهرجان الرباط لسينما المؤلف.







ليلى علوى توجه رساله لوالدتها

وكانت نشرت الفنانة ليلى علوى مؤخرا صورة تجمعها بوالدتها الراحلة، ووجهت لها رسالة بمناسبة ذكرى رحيلها ،وعلقت قائلة على الصورة: "ناس بتقول إن الأيام بتتحسب بالفرحة والعمر بيتقاس باللحظات الحلوة والإنجازات المهمة، وناس تانية بتقول العمر بيتقاس بالقرب والونس ولمة الناس اللي بتحبهم حواليك، بس أنا من يوم ما مشيتي لا عارفة افرح ولا أحس بالإنجاز، أنا صحيح ربنا أنعم عليا بحب وقرب ناس كتير بيحبوني وبحبهم إنما مكانك لسة فاضي يا أمي وهيفضل فاضي ماحدش هايقدر يملاه وهفضل ادعيلك بالرحمة والراحة وعارفة إن دعايا بيوصلك وبتحسي بيا ادعوا لأمي وأمهاتنا جميعًا".







مشاركة ليلى علوى بمهرجان أصيلة

يشار إلى أن الفنانة ليلى علوي شاركت في يوليو الماضي في افتتاح مهرجان أصيلة الدولي بالمغرب.

نشرت الفنانة ليلى علوي، صورا لها من فيلم "المصير"، وذلك عبر حسابها الرسمى على موقع " إنستجرام"، تستعيد من خلالها ذكريات الفيلم،وظهرت ليلى في الصور برفقة محمد منير،هانى سلامة، والمخرج الراحل يوسف شاهين، وعلقت على الصور قائلة: "بمناسبة موسم المهرجانات، فيلم "المصير" للمخرج يوسف شاهين، من الأفلام اللي حقيقي فخورة إني كنت جزء منها، الفيلم شارك في المسابقة الرسمية لكان عام 1997، واترشح للأوسكار عام 1998، واتعرض خلال تكريمي العام الماضي في مهرجان قرطاج، واتعرضت النسخة المرممة من الفيلم ضمن قسم كلاسكيات في الدورة الـ 71 من مهرجان كان السينمائي، في مايو 2018،ولسه بيتعرض لحد دلوقتي في المهرجانات، فيلم مستحيل يتنسي بأبطاله، بنجاحاته، بأغانيه، برقصاته، بالأماكن اللي اتصور فيها والجو الأندلسي القديم، وكلنا بنعتبره محطة مهمة ونقلة فى السينما المصرية كلها وفي تناول قضايا المجتمع، فيلم للتاريخ بجد".